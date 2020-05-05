Зірці "Кварталу" Вірі Кекелії – 34 роки: як артистка виглядала до популярності

Українська співачка й зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія 5 травня відзначає свій день народження. Знаменитості виповнюється 34 роки.

У 2018 році Віра стала учасницею гумористичного проекту "Студія Квартал 95" "Жіночий квартал", де вперше проявила себе в ролі актриси й гумористки. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як виглядала Кекелія до популярності.

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія народилася 5 травня 1986 року в Харкові. У 2008 році дівчина закінчила економічний факультет в Харківському національному університеті будівництва й архітектури. Однак за фахом Віра не працювала.

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Кар'єри співачки почалася ще в школі, проте вперше на велику сцену артистка вийшла в 2010 році – тоді Кекелія стала фіналісткою проекту "Суперзірка" на каналі "1+1". А в 2011 році співачка приєдналася до гурту "А.Р.М.I.Я.".

А.Р.М.I.Я. Instagram @kekeliavera

Разом з іншими учасницями колективу Віра гастролювала, давала концерти й випускала хіти. Спокусливі артистки швидко завоювали любов слухачів.

А.Р.М.I.Я. Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

А.Р.М.I.Я. Instagram @kekeliavera

Однак через п'ять років Віра прийняла рішення залишити колектив. Втім, йти зі сцени артистка надовго не стала.

А.Р.М.I.Я. Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

У 2017 році Кекелія взяла участь в проекті "Голос країни-7", де дійшла до суперфіналу. Примітно, що саме на шоу зірка зустріла свого майбутнього чоловіка Романа Дуду.

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія і Роман Дуда Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

У 2018 році Віра відкрила в собі ще один талант: дівчина стала учасницею гумористичного проекту "Жіночий квартал".

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Зараз знаменитість бере активну участь у проекті, а також працює над сольною кар'єрою.

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

Крім того, на початку травня Віра Кекелія й Юрій Дуда вперше стали батьками: у пари народився син, якого назвали Іваном.

Віра Кекелія й Роман Дуда Instagram @kekeliavera

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Кекелія вразила мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в білій сукні з дуже глибоким вирізом, засвітивши груди.