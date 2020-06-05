Зірці "Іронії долі" – 79: як змінилася секс-символ СРСР Брильська

Крістіна Долматова люди 04:00, 5.06.2020

Знаменита радянська актриса польського походження Барбара Брильська в п'ятницю, 5 червня, відзначає свій день народження. Їй виповнюється 79 років.

В молодості Брильська вважалася однією з найкрасивіших актрис кіно СРСР. Найбільше вона відома за фільмом "Іронія долі, або З легким паром!" У день народження зірки OBOZREVATEL пропонує згадати, як Барбара Брильська виглядала в молодості та як вона змінилася з того часу.

Барбара Брильська у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!"
Фото: rambler.ru

Барбара Брильська народилася 5 червня 1941 року в селі Скотники (Польща), вчилася у Варшавській вищій школі театру, кіно й телебачення.

Барбара Брильська в молодості
Фото: fotostrana.ru

Популярність серед радянської публіки їй принесли фільми "Фараон" (1966), "Слід Сокола" (1967) та "Іронія долі, або З легким паром!" (1975). За останній з яких вона була нагороджена Державною премією СРСР.

Барбара Брильська у фільмі "Фараон"
Фото: pinterest
Барбара Брильська у фільмі "Слід Сокола"
Фото: pinterest
Брильська у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!"
Фото: krasnodarmedia.su

Пізніше актриса знімалася в таких фільмах: "Даун Хаус" (2001), "Іронія долі-2. Продовження" (2007), "Адмірал" (2008) і "Таємниця принцес" (2014 року) та інших.

Барбара Брильська у фільмі "Даун Хаус"
Фото: kino-teatr.ru
"Іронія долі-2. Продовження"
Фото: womanhit.ru

У 2017 році лікарі виявили у Брильської на обличчі пухлину, втім, актриса перенесла успішну операцію й швидко відновилася. Зараз вона рідко з'являється на екранах, а весь вільний час приділяє улюбленому синові Людвігу й онукам Шимону та Якубу.

Барбара Брильська
Фото: pronedra.ru
Барбара Брильська
Фото: 24smi.org
Барбара Брильська
Фото: nsn.fm
Барбара Брильська
Фото: zen.yandex.ru

Раніше, OBOZREVATEL пропонував читачам побачити найпопулярніших актрис СРСР, які зуміли прославитися на весь світ.

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