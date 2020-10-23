Зірці "Гри престолів" Емілії Кларк – 34: добірка найкращих цитат "Матері драконів"

У п'ятницю, 23 жовтня, британська акторка Емілія Кларк, найбільш відома за роллю Дейенеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", відзначає свій день народження. Їй виповнилося 34 роки.

З оглядку на це OBOZREVATEL пропонує згадати найкращі фрази її персонажа в телесазі про життя, справедливість і кохання. Нагадаємо, що героїня Кларк у "Грі престолів" є донькою Семи королівств Ейріса II Божевільного, яка стає Матір'ю драконів. Вона подорожує країнами Сходу, намагаючись знайти собі союзників і повернутися в Сім Королівств, щоб відвоювати Залізний Трон.

Наші батьки були злими людьми. У всіх нас. Вони зробили світ гіршим. Ми не чинитимемо, як вони. Ми зробимо світ кращим. Ви підтримаєте мої претензії на трон і будете поважати цілісність Семи Королівств. Більше жодних грабежів, нападів і зґвалтувань.

Мені здається, що королева, яка не довіряє нікому, так само дурна, як королева, яка довіряє всім.

Жінка? Це повинно образити мене? Я дала б вам ляпас, якби вважала вас чоловіком.

Емілія Кларк у серіалі "Гра престолів" film.ru

Я відповім на несправедливість справедливістю.

Я боролася за те, щоб жодна дитина в Затоці работорговців не зрозуміла, як це – бути купленим або проданим. Я й далі боротимуся за це і тут, і всюди.

Я не звичайна жінка. Мої мрії збуваються.

Знаєте, що лякає мене? Я сказала "прощавай" чоловікові, який кохає мене. Чоловікові, який, як я думала, мені небайдужий. І я нічого не відчуваю. Тільки бажання швидше все це забути.

Емілія Кларк у серіалі "Гра престолів" zastavki.com

Я займуся тим, чим і належить королеві: я буду правити.

Нехай жерці турбуються про добро і зло. А я надам їм вибір: вони можуть жити в моєму новому світі або вони можуть померти в їхньому старому.

Злісні змії завжди лізуть назовні. Тим простіше відрізати їм голову.

Якщо я скажу їм, вони з'їдять вас. Вони можуть з'їсти вас, навіть якщо я нічого не скажу. Діти. Дехто каже мені, щоб я відреклася від них. Але хороша мати ніколи не відрікається від своїх дітей. Якщо потрібно, вона виховує їх.

Люди привчаються любити свої ланцюги.

Емілія Кларк у серіалі "Гра престолів" reddit.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку "Гри престолів" Емілію Кларк і актора Метта Сміта, який зіграв молодого принца Філіпа в серіалі "Корона", запідозрили в романі.