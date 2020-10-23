Зірці "Гри престолів" Емілії Кларк – 34: добірка найкращих цитат "Матері драконів"

У п'ятницю, 23 жовтня, британська акторка Емілія Кларк, найбільш відома за роллю Дейенеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", відзначає свій день народження. Їй виповнилося 34 роки.

З оглядку на це OBOZREVATEL пропонує згадати найкращі фрази її персонажа в телесазі про життя, справедливість і кохання. Нагадаємо, що героїня Кларк у "Грі престолів" є донькою Семи королівств Ейріса II Божевільного, яка стає Матір'ю драконів. Вона подорожує країнами Сходу, намагаючись знайти собі союзників і повернутися в Сім Королівств, щоб відвоювати Залізний Трон.

Наші батьки були злими людьми. У всіх нас. Вони зробили світ гіршим. Ми не чинитимемо, як вони. Ми зробимо світ кращим. Ви підтримаєте мої претензії на трон і будете поважати цілісність Семи Королівств. Більше жодних грабежів, нападів і зґвалтувань.

Мені здається, що королева, яка не довіряє нікому, так само дурна, як королева, яка довіряє всім.

Жінка? Це повинно образити мене? Я дала б вам ляпас, якби вважала вас чоловіком.

Я відповім на несправедливість справедливістю.

Я боролася за те, щоб жодна дитина в Затоці работорговців не зрозуміла, як це – бути купленим або проданим. Я й далі боротимуся за це і тут, і всюди.

Я не звичайна жінка. Мої мрії збуваються.

Знаєте, що лякає мене? Я сказала "прощавай" чоловікові, який кохає мене. Чоловікові, який, як я думала, мені небайдужий. І я нічого не відчуваю. Тільки бажання швидше все це забути.

Я займуся тим, чим і належить королеві: я буду правити.

Нехай жерці турбуються про добро і зло. А я надам їм вибір: вони можуть жити в моєму новому світі або вони можуть померти в їхньому старому.

Злісні змії завжди лізуть назовні. Тим простіше відрізати їм голову.

Якщо я скажу їм, вони з'їдять вас. Вони можуть з'їсти вас, навіть якщо я нічого не скажу. Діти. Дехто каже мені, щоб я відреклася від них. Але хороша мати ніколи не відрікається від своїх дітей. Якщо потрібно, вона виховує їх.

Люди привчаються любити свої ланцюги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку "Гри престолів" Емілію Кларк і актора Метта Сміта, який зіграв молодого принца Філіпа в серіалі "Корона", запідозрили в романі.