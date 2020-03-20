Зірці "Графині де Монсоро" – 52: як змінилася Катерина Стриженова за 20 років

Російська актриса та ведуча Катерина Стриженова 20 березня відзначає день народження.

Так, їй виповнюється 52 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як актриса виглядає зараз і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Катерина Стриженова instagram.com/strizhenovae

Катерина Стриженова (в дівоцтві – Токмань) народилася 20 березня 1968 року в Москві.

Сценою вона захоплювалася з дитинства, а дебют Стриженової в кіно відбувся 1984 року в сімейній мелодрамі "Лідер", де вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Олександром Стриженовим.

По-справжньому відомою Катерина Стриженова стала в 1997 році, після ролі Жанни де Бріссак в екранізації знаменитого роману Олександра Дюма "Графиня де Монсоро".

Того ж року Стриженова почала кар'єру на телебаченні в програмі "Доброго Ранку", на Першому каналі. З 2014 року Катерина Стриженова також веде передачу "Час покаже" на тому ж каналі.

На її рахунку – участь у десятках фільмів, таких як "Снайпер" (1991), "Дорога нікуди" (1992), "Мушкетери двадцять років потому" (1992), "Американський дідусь" (1993), "Своя людина" (2005 ), "Мами" (2012), "Купрін" (2014 року) та багатьох інших.

Катерина Стриженова 24smi.org

Зараз Катерина Стриженова виглядає молодшою за свої роки. Критики кажуть про численні пластичні операції Стриженової, але підтвердження цьому немає.

Крім того, актриса може пишатися стрункою, як і раніше, фігурою. Стриженова дотримується безвуглеводної дієти, її вага зберігається в межах 60-65 кг при зрості 168 см.

Також Стриженова вдалася до армопластики – мануальної корекції проблемних зон.

Катерина Стриженова з дочками Анастасією і Олександрою, 2015 рік ТАСС

Катерина Стриженова і Олександр Стриженов instagram.com/strizhenovae

Катерина Стриженова instagram.com/strizhenovae

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