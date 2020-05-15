Зірці "Діамантової руки" – 80: як змінилася секс-символ СРСР Світлична

Популярна радянська та російська актриса Світлана Світлична в п'ятницю, 15 травня, відзначає свій день народження. Їй виповнюється 80 років.

В молодості Світлична вважалася однією з найкрасивіших актрис кіно СРСР. Найбільше вона відома за фільмом "Діамантова рука". У день народження зірки OBOZREVATEL пропонує згадати, як Світлана Світлична виглядала в молодості та як вона змінилася з того часу.

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" Фото: stuki-druki.com

Світлана Світлична народилася 15 травня 1940 року в місті Ленінакан (сьогодні має назву Ґюмрі. – Ред.) у Вірменії, вчилася у ВДІКу.

Світлана Світлична Фото: stuki-druki.com

Славу їй принесли фільми "Їм підкоряється небо" (1961), "Діамантова рука" (1968), "Непідсудний" (1969) та "Сімнадцять миттєвостей весни" (1973). Після цього актриса нагадувала про себе невеликими ролями в кіно.

Кадр з фільму "Діамантова рука" Фото: stuki-druki.com

Кадр з фільму "Папіросниця" Фото: kino-teatr.ru

Кадр з фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" Фото: kino-teatr.ru

Також Світлична знімалася й у відеокліпах: у 2010-му в ролику "Танец перехода" режисера Сергія Воєводіна, а у 2011-му – в кліпі на композицію "Молчать" гурту "Пилар".

Світлана Світлична Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru

Кадр з фільму "Богиня: як я полюбила" Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru

Зараз актриса багато часу приділяє родині, фізкультурі й процедурам по доглядою за собою. А також досі світиться на екрані: у 2019 році вийшов серіал "Біловоддя. Таємниця загубленої країни", де вона зіграла епізодичну роль.

Світлана Світлична Фото: stuki-druki.com

Світлана Світлична Фото: nm45.ru

Світлана Світлична Фото: topnews.ru

Світлана Світлична Фото: rambler.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Світлична звинуватила редактора "Пусть говорят" в крадіжці.