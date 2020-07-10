Зірці Comedy Women – 36: якою була Надя Сисоєва до популярності

У п'ятницю, 10 липня, свій день народження святкує російська актриса, зірка КВК і гумористичного проєкту Comedy Women Надія Сисоєва.

Сисоєва – головна блондинка проєкту і близька подруга відомої артистки Катерини Варнави. Дівчина завдяки простому образу "дурненької Надійки" і зовнішнім даним швидко завоювала популярність серед шанувальників. OBOZREVATEL вирішив показати, як змінилася зовнішність Надії за роки популярності і як вона починала свою творчу кар'єру.

Надія Сисоєва – російська артистка комедійного жанру, кіноактриса, телеведуча, співачка, авторка проєкту "Надюля".

Надя Сисоєва за часів КВК і зараз Трініксі

Сисоєва народилася в Красноярську в 1984 році в сім'ї медиків. Дитинство майбутньої зірки пройшло в рідному місті. З ранніх років вона грала в театральних гуртках, завдяки привабливій зовнішності дівчинці в юності завжди випадало виконувати ролі принцес, фей і добрих чарівниць.

Сисоєва на початку кар'єри 24СМІ

Незважаючи на регулярну участь в спектаклях, Надя не збиралася пов'язувати свою біографію з акторством. У ті роки вона мріяла стати фотомоделлю, тому намагалася не пропускати жодного модельного кастингу, організованого в її місті.

Anews

У КВК Надія потрапила вперше ще в студентські роки в складі красноярської команди "Територія Гри". У 2007 році артистка перебралася до Москви.

Сисоєва на початку кар'єри 24СМІ

У 2008 році Надія Сисоєва отримала пропозицію стати учасницею комедійно-розважального проєкту каналу ТНТ Comedy Woman. КВН-ницю особисто запросила творець шоу Наталія Епрікян.

Сисоєва на початку кар'єри 24СМІ

Нова учасниця з'явилася вже у другому випуску проєкту, і спочатку її виходи були незначними. Але через деякий час Надія Сисоєва стала однією з головних героїнь гумористичного телешоу поряд із Катериною Варнавою, Марією Кравченко, Тетяною Морозовою. і Олександром Гудковим. Її героїня, симпатична, але наївна блондинка Надійка, моментально припала до душі глядачам.

Сисоєва на початку кар'єри 24СМІ

У грудні 2014-го артистка під псевдонімом Надюля подарувала своїм шанувальникам пісню "Відчуй", на яку незабаром записала дебютний відеокліп.

Eva.ru

Сисоєва обожнює активні види відпочинку, де потрібно багато рухатися. Вона відмінно катається на роликах, велосипеді, самокаті і мопеді. Завдяки щоденній зарядці і тренуванням у спортзалі Надії вдається зберігати модельну фігуру. За зросту 170 см її вага не перевищує 57 кг. У свій час гумористку звинувачували в надмірній худорбі, яку вона демонструвала на численних фото в купальнику. Дівчина відповіла обуреним постом, повідомивши, що не страждає на анорексію, а просто вміє готуватися до пляжного сезону.

Надія Сисоєва Maxim

У Сисоєвої дуже активне особисте життя. У 2011 році у Надії Сисоєвої почався роман із резидентом Comedy Club Павлом Волею, який досить швидко закінчився. У серпні 2012 року в артистки з'явився хлопець: вона почала зустрічатися з Романом Паном – учасником музичного гурту "Банд'Ерос". Молоді люди познайомилися в компанії спільних друзів, після чого стали проводити разом багато часу. Їхня пара вважалася однією з найкрасивіших у російському шоу-бізнесі. Через кілька років закоханих чекав болісний розрив, причина якого невідома. Як одного разу в інтерв'ю зізналася актриса, їхні стосунки "зурочили".

Надія Сисоєва і Павло Воля 24СМІ

У 2016 році Надія подарувала своїм шанувальникам привід порадіти за неї: вона почала зустрічатися з генеральним директором компанії "Главкіно" Іллею Бачуріним. Разом вони проводили вільний час, у вихідні вирушаючи на пікніки в компанії дітей Іллі від першого шлюбу – дочок Ярослави й Василини.

Надія неодноразово висловлювалася про передбачуваний похід у РАЦС і навіть публікувала в соціальних мережах свої фото у весільній сукні. Тому повідомлення про розставання Надії і Іллі восени 2018 року здивувало шанувальників теледіви, тим паче що ще нещодавно дівчина називала свого обранця ідеальним.

Надія Сисоєва shining-stars.ru

Зараз же учасниця шоу "Comedy Woman" зізналася, що має стосунки, але приховує свого бойфренда від очей громадськості. Знаменитість не тільки налагодила особисте життя, але й активно зайнялася акторською майстерністю.

Надія Сисоєва versiya.info

"Хочу знятися в кіно. Із задоволенням зіграла б злодійку і стерву, хоч це й не зовсім гармонійно для мене. Мрію про роль, яка розкрила б мою глибину. У мене зараз дуже приємна хвиля: під час карантину мені прийшло багато пропозицій, проб. Для одного серіалу я вже пройшла проби", – поділилася актриса з шанувальниками.

Instagram Надії Сисоєвої

Також Сисоєва приєдналася до тих блогерів, які радують користувачів Instagram гумористичними вайнами. У продовження музичної кар'єри артистка знялася в кліпі "Знайти тебе", де також з'явилися Анна Седокова і Іда Галич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка шоу Comedy Woman Надія Сисоєва знялася у пікантній фотосесії й налякала своїх шанувальників худорбою.