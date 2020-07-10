У п'ятницю, 10 липня, свій день народження святкує російська актриса, зірка КВК і гумористичного проєкту Comedy Women Надія Сисоєва.

Сисоєва – головна блондинка проєкту і близька подруга відомої артистки Катерини Варнави. Дівчина завдяки простому образу "дурненької Надійки" і зовнішнім даним швидко завоювала популярність серед шанувальників. OBOZREVATEL вирішив показати, як змінилася зовнішність Надії за роки популярності і як вона починала свою творчу кар'єру.

Надія Сисоєва – російська артистка комедійного жанру, кіноактриса, телеведуча, співачка, авторка проєкту "Надюля".

Надя Сисоєва за часів КВК і зараз Трініксі

Сисоєва народилася в Красноярську в 1984 році в сім'ї медиків. Дитинство майбутньої зірки пройшло в рідному місті. З ранніх років вона грала в театральних гуртках, завдяки привабливій зовнішності дівчинці в юності завжди випадало виконувати ролі принцес, фей і добрих чарівниць.

Сисоєва на початку кар'єри 24СМІ

Незважаючи на регулярну участь в спектаклях, Надя не збиралася пов'язувати свою біографію з акторством. У ті роки вона мріяла стати фотомоделлю, тому намагалася не пропускати жодного модельного кастингу, організованого в її місті.

Зірці Comedy Women – 36: якою була Надя Сисоєва до популярності Anews

У КВК Надія потрапила вперше ще в студентські роки в складі красноярської команди "Територія Гри". У 2007 році артистка перебралася до Москви.

Сисоєва на початку кар'єри 24СМІ

У 2008 році Надія Сисоєва отримала пропозицію стати учасницею комедійно-розважального проєкту каналу ТНТ Comedy Woman. КВН-ницю особисто запросила творець шоу Наталія Епрікян.

Сисоєва на початку кар'єри 24СМІ

Нова учасниця з'явилася вже у другому випуску проєкту, і спочатку її виходи були незначними. Але через деякий час Надія Сисоєва стала однією з головних героїнь гумористичного телешоу поряд із Катериною Варнавою, Марією Кравченко, Тетяною Морозовою. і Олександром Гудковим. Її героїня, симпатична, але наївна блондинка Надійка, моментально припала до душі глядачам.

Сисоєва на початку кар'єри 24СМІ

У грудні 2014-го артистка під псевдонімом Надюля подарувала своїм шанувальникам пісню "Відчуй", на яку незабаром записала дебютний відеокліп.

Зірці Comedy Women – 36: якою була Надя Сисоєва до популярності Eva.ru

Сисоєва обожнює активні види відпочинку, де потрібно багато рухатися. Вона відмінно катається на роликах, велосипеді, самокаті і мопеді. Завдяки щоденній зарядці і тренуванням у спортзалі Надії вдається зберігати модельну фігуру. За зросту 170 см її вага не перевищує 57 кг. У свій час гумористку звинувачували в надмірній худорбі, яку вона демонструвала на численних фото в купальнику. Дівчина відповіла обуреним постом, повідомивши, що не страждає на анорексію, а просто вміє готуватися до пляжного сезону.

Надія Сисоєва Maxim

У Сисоєвої дуже активне особисте життя. У 2011 році у Надії Сисоєвої почався роман із резидентом Comedy Club Павлом Волею, який досить швидко закінчився. У серпні 2012 року в артистки з'явився хлопець: вона почала зустрічатися з Романом Паном – учасником музичного гурту "Банд'Ерос". Молоді люди познайомилися в компанії спільних друзів, після чого стали проводити разом багато часу. Їхня пара вважалася однією з найкрасивіших у російському шоу-бізнесі. Через кілька років закоханих чекав болісний розрив, причина якого невідома. Як одного разу в інтерв'ю зізналася актриса, їхні стосунки "зурочили".

Надія Сисоєва і Павло Воля 24СМІ

У 2016 році Надія подарувала своїм шанувальникам привід порадіти за неї: вона почала зустрічатися з генеральним директором компанії "Главкіно" Іллею Бачуріним. Разом вони проводили вільний час, у вихідні вирушаючи на пікніки в компанії дітей Іллі від першого шлюбу – дочок Ярослави й Василини.

Надія неодноразово висловлювалася про передбачуваний похід у РАЦС і навіть публікувала в соціальних мережах свої фото у весільній сукні. Тому повідомлення про розставання Надії і Іллі восени 2018 року здивувало шанувальників теледіви, тим паче що ще нещодавно дівчина називала свого обранця ідеальним.

Надія Сисоєва shining-stars.ru

Зараз же учасниця шоу "Comedy Woman" зізналася, що має стосунки, але приховує свого бойфренда від очей громадськості. Знаменитість не тільки налагодила особисте життя, але й активно зайнялася акторською майстерністю.

Надія Сисоєва versiya.info

"Хочу знятися в кіно. Із задоволенням зіграла б злодійку і стерву, хоч це й не зовсім гармонійно для мене. Мрію про роль, яка розкрила б мою глибину. У мене зараз дуже приємна хвиля: під час карантину мені прийшло багато пропозицій, проб. Для одного серіалу я вже пройшла проби", – поділилася актриса з шанувальниками.

Зірці Comedy Women – 36: якою була Надя Сисоєва до популярності Instagram Надії Сисоєвої

Також Сисоєва приєдналася до тих блогерів, які радують користувачів Instagram гумористичними вайнами. У продовження музичної кар'єри артистка знялася в кліпі "Знайти тебе", де також з'явилися Анна Седокова і Іда Галич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка шоу Comedy Woman Надія Сисоєва знялася у пікантній фотосесії й налякала своїх шанувальників худорбою.