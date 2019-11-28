Зірці "Бідної Насті" – 36: куди зникла і як змінилася Анна Горшкова

Російська актриса Анна Горшкова, яка прославилася після ролі кріпосної Поліни Пенькової в серіалі "Бідна Настя", 28 листопада відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 36 років. OBOZREVATEL розповідає, куди пропала Анна Горшкова і як вона виглядає зараз.
Анна Горшкова народилася в 1983 році в Москві. Батько її працював в КДБ, а мати присвятила себе вихованню дочки. Батьки розлучилися, коли Анні було 4 роки. Батько поїхав до США, а дівчинка залишилася з мамою в Москві. Незважаючи на це, з татом у неї збереглися чудові стосунки і донині.
Почнемо день з красівостей💥💖😍😉 Ну хоча б просто тому, що в нашому серіалі, як ні в якому іншому, найкрасивіші героїні, найкрасивіші актриси 👍Ви ж не проти? Ось, наприклад, Поліна Пенькова приклад моделі-покоївки ... # Бідна Настя # любімийсеріал # русскійсеріал # лучшійсеріал # АннаГоршкова # ПолінаПенькова # модель # актриса # Амедіа # телероман # стс #poornastya #like #love #actress #thebest
З 16 років Анна Горшкова працювала моделлю. У 2001 році вона поступила в Державний університет управління на факультет соціології та управління персоналом. У 2003 році закінчила Школу акторської майстерності компанії "Амедіа".
Анна Андріївна Горшкова. Дата рожденія28 листопада 1983.Место народження - Москва, СССРГражданствоРоссія. Професія - актриса, фотомодель. Найбільш відома по головній ролі в морській мелодрамі Станіслава Говорухіна "Пасажирка" (2008) Картина отримала головний приз "Велика золота тура" на фестивалі "Вікно в Європу" у Виборзі і інші нагороди. Також в 2003-2004 роках брала участь в культовому серіалі << Бідна Настя >> де зіграла Поліну Пенько. У 2005 р Анна знімалася в широко відомому серіалі << Дві долі >> (2,3 частина. Роль Дар'ї) # актриса # аннагоршкова # пасажирка # Бідна Настя # двесудьби # русскіесеріали # красотадопластікі #actress #naturalbeauty #russianactresses #liketime #followforfollowback
Завдяки ролям у популярних у 2000-х серіалах "Дві долі", "Будинок з ліліями" і "Бідна Настя" Анна Горшкова стала затребуваною в світі кіно.
Анна Горшкова в юності
instagram.com/annagorshkova
Приємна і гармонійна зовнішність зіграла на руку актрисі.
Анна Горшкова в серіалі "Бідна Настя"
GLOBALLOOKPRESS.COM
Однак, хоча Анна Горшкова продовжує зніматися в кіно, її зовсім не впізнати. Сьогодні вона – зовсім інша людина.
Коротше кажучи, 3-ий день голодування, політ нормальний, настрій відмінний! 💪🏼💪🏼💪🏼 Люблю такі експерименти над собою! Тим більше, я вже голодувала кілька разів і завжди в @revital_park 💦 Важливо в такий момент бути під наглядом фахівців, проходити очисні процедури, масажі, гідромасажі, душ Шарко та інші процедури! І, звичайно, якщо ви роздумуєте про голодування, слід переконатися в тому, що у вас немає протівопоказаній❗️ Особисто я багато плаваю в басейні 🏄🏼♂️ і гуляю на чистому воздухе🌸
Очевидно, що вона не раз вдавалася до послуг косметологів і пластичних хірургів
Repost from @grushevskiymikhail. @TopRankRepost #TopRankRepost Вгадайте, на зйомках якої передачі ми зібралися на Мосфільмі? Варіанти відповідей: а) Хто хоче стати мільйонером; b) Хто хоче стати революціонером; c) Хто хоче стати колекціонером; d) Хто хоче стати піонером. Щоб дізнатися правильну відповідь, перегортайте фото😜👉 # аннагоршкова # міхаілгрушевскій # ігорьніколаев # дмітрійдібров # настроеніесупер # шоубізнес
Сьогодні день народження у людини, який незмінно викликає у мене захоплення! Дорога Катюша @dibrova_rhana, ну як можна встигнути все, що встигаєш зробити в житті ти! Ти втілення невичерпної енергії, працьовитості, любові до життя, до професії, до людей! Дбайлива мама і любляча дружина, ти справжній друг і даруєш себе оточуючим без залишку! Ти талановито керуєш @ rhana.corporation і при цьому залишаєшся тендітної і жіночною! Катюша, я хочу побажати тобі міцного здоров'я, сил, щоб ти продовжувала втілювати всі свої грандіозні плани! Нехай тобі завжди і в усьому супроводжує удача! Нехай Лерочка радує тебе своїми успіхами! А для мене дуже приємно і почесно бути Амбассадор bb_lab і @ rhana.corporation, завжди з вами! Катюша, happy birthday 🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський актор Олександр Ільїн, який прославився завдяки ролі Лобанова з серіалу "Інтерни", шокував змінами в зовнішніості.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!