Зірці "Бідної Насті" – 36: куди зникла і як змінилася Анна Горшкова

Російська актриса Анна Горшкова, яка прославилася після ролі кріпосної Поліни Пенькової в серіалі "Бідна Настя", 28 листопада відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 36 років. OBOZREVATEL розповідає, куди пропала Анна Горшкова і як вона виглядає зараз.

Анна Горшкова народилася в 1983 році в Москві. Батько її працював в КДБ, а мати присвятила себе вихованню дочки. Батьки розлучилися, коли Анні було 4 роки. Батько поїхав до США, а дівчинка залишилася з мамою в Москві. Незважаючи на це, з татом у неї збереглися чудові стосунки і донині.

З 16 років Анна Горшкова працювала моделлю. У 2001 році вона поступила в Державний університет управління на факультет соціології та управління персоналом. У 2003 році закінчила Школу акторської майстерності компанії "Амедіа".

Завдяки ролям у популярних у 2000-х серіалах "Дві долі", "Будинок з ліліями" і "Бідна Настя" Анна Горшкова стала затребуваною в світі кіно.

Анна Горшкова в юності instagram.com/annagorshkova

Приємна і гармонійна зовнішність зіграла на руку актрисі.

Анна Горшкова в серіалі "Бідна Настя" GLOBALLOOKPRESS.COM

Однак, хоча Анна Горшкова продовжує зніматися в кіно, її зовсім не впізнати. Сьогодні вона – зовсім інша людина.

Очевидно, що вона не раз вдавалася до послуг косметологів і пластичних хірургів

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