Зірці 90-х Алісі Мон – 56: як змінилася виконавиця хіта "Подорожник-трава"

15 серпня співачці Алісі Мон виповнюється 56 років. Колись її пісні звучали з усіх телеекранів країни. Першу славу вона здобула після виконання в 80-х хіта "Подорожник-трава", другий виток популярності трапився через десять років, коли вона випустила пісню "Алмаз".

Саме остання композиція принесла Алісі популярність і визнання публіки, але тиранія чоловіка, який був до того ж продюсером співачки, привела до того, що жінка кинула все і втекла до рідного міста Ангарськ. Як зараз живе Аліса Мон і чим вона займається – OBOZREVATEL вирішив дізнатися.

Аліса Мон під час виконання пісні "Подорожник-трава" Скриншот YouTube

Аліса Мон – не справжнє ім'я співачки. Насправді її – дівчину з міста Слюдянка Іркутської області – назвали Світланою Володимирівною Безух. З 1986 по 1989 рік Аліса-Світлана співала в музичному колективі "Лабіринт" під керівництвом Сергія Муравйова. Він же – автор пісні "Подорожник-трава". "Лабіринт" був створений при Новосибірській державній філармонії. А Аліса Мон вже тоді займалася і сольною кар'єрою. У 1986 році був виданий альбом "Возьми мое сердце". У нього входила і пісня "Подорожник-трава".

Аліса Мон під час виступу Instagram @alisamon_vsartist

На зорі музичної кар'єри співачка вийшла заміж за гітариста групи "Лабіринт" Василя Маринина, але незабаром шлюб розпався. Другим чоловіком Аліси став керівник колективу Сергій Муравйов. Різниця у віці між подружжям складала 20 років. Перший час відносини складалися романтичним образом, пара мріяла про дітей і довге спільне життя. У 1989 році у них народився син, якого назвали на честь батька. На жаль, Сергій поводився деспотично по відношенню до дружини.

"Він закривав вікна, двері, навіть кватирки. Потім починав бити мене, забуваючи, що на вечір у нас призначений концерт. У підсумку, сам мені замазував синці і відправляв на сцену. Я його, звичайно, дуже любила, а він знищив в мені всі ці почуття. в результаті, мені довелося поїхати в рідне містечко, щоб хоч якось втекти від нього", – розповіла Аліса.

Останньою краплею, яка вплинула на рішення Аліси про розлучення, став ультиматум, поставлений чоловіком: або вони будуть жити повною сім'єю, або співачка ніколи більше не побачить сина Сергія.

Аліса Мон святкує день народження Instagram @alisamon_vsartist

Довгі роки артистка не афішувала причин розлучення з чоловіком-продюсером. За словами Світлани, робила вона це через сина, який важко переживав конфліктну ситуацію, що виникла в сім'ї.

Після розлучення Аліса вже не виходила заміж: жоден з майбутніх претендентів на руку і серце не викликав довіру. Тільки одного разу в житті артистки знову спалахнув великий роман. Обранцем співачки став молодий чоловік на ім'я Михайло, який виявився молодшим за неї на 14 років. Відносини припинилися з ініціативи Аліси: вона відпустила улюбленого для того, щоб той створив повноцінну сім'ю.

Син Сергій пішов по стопах батьків і став музикантом. Він працює діджеєм, пише вірші і музику, виступає в клубах. Сергій одружений на дівчині на ім'я Дарина.

Син Аліси Мон Сергій grushevsky.livejournal.com

У 2015 році співачка пережила особисту трагедію, втратила відразу двох близьких людей – бабусю і батька. На деякий час артистка припинила виступи, але незабаром повернулася на сцену оновленою.

З роками Аліса Мон відкрила в собі новий талант шити одяг. Робить це Аліса для себе, рідних і друзів, на замовлення. Але справжнє захоплення артистки – створення авторських подушок, а також штор та інших предметів домашнього текстилю.

Аліса Мон рідко з'являється на ТБ, вважаючи за краще давати концерти в скромних барах і ресторанах. Виховавши сина, співачка насолоджується вільним життям, позбавленого турбот. Зараз вона може займатися музикою і не думати про колишні сімейни і професійні обов'язки, якими була скута довгі роки. Записавши кілька хітів, співачка продовжує залишатися впізнаваною особою, якій є чим пишатися.

Алісі Мон виповнилося 56 років Instagram @alisamon_vsartist

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