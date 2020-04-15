Зірок "Маски-шоу" не впізнати: як змінилися найпопулярніші коміки 90-х

Одеський гумористичний серіал "Маски-шоу" виходив на екрани з 1990 по 2006 рік. За цей час проект встиг завоювати любов і популярність серед глядачів у Росії та в Україні, а актори "Масок" стали справжніми зірками.

"Маски шоу" @maskishooow

Зараз хтось із них продовжує працювати в комедійному жанрі, а хтось змінив амплуа. Про те, як змінилися зірки "Маски-шоу", розповідає OBOZREVATEL.

Георгій Делієв

Георгій Делієв

Художній керівник комік-трупи "Маски" був одним з найпопулярніших акторів 90-х. У 2009 році він отримав звання народного артиста України. Він також встиг побувати депутатом міської ради Одеси, а в 2017 році став членом журі шоу "Ліга Сміху".

Борис Барський

Борис Барський

Борис Барський зіграв майже у всіх 80-ти серіях "Масок". У 2009 році він, як і Делієв, отримав "народного артиста". Грає в театральних постановках, бере участь у телевізійних шоу ("Ігри патріотів", "Танці з зірками" тощо), і, як і раніше, пише вірші.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс грала в "Масках" аж до 2005 року. Останні 15 років актриса живе в Москві, вона зробила успішну кар'єру на телебаченні Росії.

Володимир Комаров

Володимир Комаров

Володимир Комаров, відомий як "лисий з Масок", після відходу з трупи присвятив себе музиці. Так, 2005 року він створив гурт "Д-р 'БрМенталь", солістом якої є донині.

Наталя Бузько

Наталя Бузько

Наталя Бузько – заслужена артистка України (2009). Зараз вона знімається в кіно, працює в "Будинку клоунів" в Одесі, а також дає уроки акторської майстерності.

Олексій Агоп'ян

Олексій Агоп'ян

Олексій Агоп'ян запам'ятався глядачеві як за "Масками", так і за "Каламбуром". Пізніше Агоп'ян брав участь і в інших комедійних проектах: "Комедійний коктейль", "Мамаду", "Велика різниця". Зараз він знімається у фільмах та серіалах, працює в "Будинку клоунів" в Одесі.

Раніше OBOZREVATEL публікував відверті фото забороненої в Україні зірки "Маски шоу" 51-річної Евеліни Бльоданс.