"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності

Зірка серіалу "Універ" та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова спровокувала хвилю чуток з приводу вагітності.

Так, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких позувала в синій сукні вільного крою, крізь яку проглядався округлий животик.

"На показі Alberta Ferretti", — написала Кожевнікова.

Марія Кожевнікова Фото: instagram/mkozhevnikova

Марія Кожевнікова Фото: instagram/mkozhevnikova

Марія Кожевнікова на показі Alberta Ferretti Фото: instagram/mkozhevnikova

У коментарях користувачі помітили, що живіт вже видно, тому всі масово почали припускати, що Марія вагітна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Марія Кожевнікова вразила шанувальників відвертим вбранням, в якому блиснула пишними грудьми.

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