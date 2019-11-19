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19 листопада • оновлено в 08:24
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"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності

1.2т
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Зірка серіалу "Універ" та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова спровокувала хвилю чуток з приводу вагітності.

Так, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких позувала в синій сукні вільного крою, крізь яку проглядався округлий животик.

"На показі Alberta Ferretti", — написала Кожевнікова.

Марія Кожевнікова

Марія Кожевнікова

Фото: instagram/mkozhevnikova

Марія Кожевнікова

Марія Кожевнікова

Фото: instagram/mkozhevnikova

Марія Кожевнікова на показі Alberta Ferretti

Марія Кожевнікова на показі Alberta Ferretti

Фото: instagram/mkozhevnikova

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"Знову вагітна?" Лобода розбурхала мережу фото з величезним животом

У коментарях користувачі помітили, що живіт вже видно, тому всі масово почали припускати, що Марія вагітна.

"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності
"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності
"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності
"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності
"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності
"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Марія Кожевнікова вразила шанувальників відвертим вбранням, в якому блиснула пишними грудьми.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Марія Кожевнікова
Місце
Росія
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