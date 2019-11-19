"Переїла торта?" Зірку "Універу" запідозрили в таємній вагітності

Зірка серіалу "Універ" та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова спровокувала хвилю чуток з приводу вагітності.
Так, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких позувала в синій сукні вільного крою, крізь яку проглядався округлий животик.
"На показі Alberta Ferretti", — написала Кожевнікова.
Марія Кожевнікова
Фото: instagram/mkozhevnikova
Марія Кожевнікова
Фото: instagram/mkozhevnikova
Марія Кожевнікова на показі Alberta Ferretti
Фото: instagram/mkozhevnikova
У коментарях користувачі помітили, що живіт вже видно, тому всі масово почали припускати, що Марія вагітна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Марія Кожевнікова вразила шанувальників відвертим вбранням, в якому блиснула пишними грудьми.
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