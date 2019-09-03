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3 вересня • оновлено в 17:49
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Зірку "Сутінків" зацькували через сексуальну орієнтацію

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Американська актриса, зірка вампірської саги "Сутінки" Крістен Стюарт розповіла про цькування в Голлівуді через її сексуальну орієнтацію.

В інтерв'ю Harpers Bazaar вона зізналася, що режисери вимагали від неї приховувати бісексуальність заради кар'єри, підкуповуючи її можливою роллю в кіновсесвіту Marvel.

Крістен Стюарт зацькували за орієнтацію

Крістен Стюарт зацькували за орієнтацію

Кадр з фільму "Сутінки"

"Мені прямо говорили: "Якщо ти просто зробиш собі послугу і не ходитимеш на публіці за руку зі своєю дівчиною, то, може бути, знімешся у фільмі Marvel. Я не хочу працювати з такими людьми", – зізналася актриса.

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Стюарт не уточнила, хто саме вимагав від неї не афішувати сексуальну орієнтацію. Проте, зараз відомі бренди навпаки тягнуться до неї, а кінорежисери хочуть знімати фільми про бісексуальність.

Крістен Стюарт

Крістен Стюарт

instagram / kristenstewartx

Також Стюарт розповіла про стосунки з колегою по "Сутінках" Робертом Паттінсоном.

"Коли ми з Робом були разом, у нас не було ніякого прикладу, на який можна було б орієнтуватися. У нас так багато забрали, що, намагаючись контролювати цю, одну-єдину, сторону нашого життя, ми домовилися взагалі ніколи про це не говорити. Ніколи. Просто тому, що це стосувалося тільки нас", – зазначила актриса.

Крістен Стюарт з короткою стрижкою

Крістен Стюарт з короткою стрижкою

instagram / kristenstewartx

Крістен Стюарт з дівчиною

Крістен Стюарт з дівчиною

instagram / kristenstewartx

Крістен Стюарт з дівчиною

Крістен Стюарт з дівчиною

Legion-Media

Крістен Стюарт цілується з дівчиною

Крістен Стюарт цілується з дівчиною

Legion-Media

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році відомий режисер Руперт Сандерс назвав стосунки з Крістен Стюарт помилкою. Їх роман розгорівся у 2012 році на зйомках фільму "Білосніжка і мисливець".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Крістен Стюарт
Місце
США
Теги
Сутінки актриса Голливуд Секс Відносини кіно
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