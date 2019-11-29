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29 листопада • оновлено в 10:44
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Зірку "Солдатів" жорстоко побив Джимшит

7.6т
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Російського актора В'ячеслава Гришечкіна побили у власній квартирі в Москві.

Як передає Telegram-канал Mash, на артиста напав його знайомий, 24-річний студент Джимшит Б. За словами 57-річного Гришечкіна, хлопцеві він допоміг із реєстрацією в столиці РФ.

В'ячеслав Гришечкін

В'ячеслав Гришечкін

= Кинопланета =

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У Польщі побили відомого українського актора

Артист прибіг просити про допомогу до сусідів, які й викликали швидку. Затримати нападника не вдалося, він встиг втекти з місця злочину. Зараз поліція проводить перевірку.

Швидка, що приїхала на місце, надала акторові допомогу. Від поїздки в лікарню Гришечкін відмовився.

В'ячеслав Гришечкін

В'ячеслав Гришечкін

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Санкт-Петербурзі жорстоко побили актора серіалу "Мажор". У 29-річного Марка Коваля діагностували безліч гематом на обличчі і закриту черепно-мозкову травму.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
там скоро вся страна будет "Джамшит" и "Равшан"...
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