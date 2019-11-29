Зірку "Солдатів" жорстоко побив Джимшит

Російського актора В'ячеслава Гришечкіна побили у власній квартирі в Москві.
Як передає Telegram-канал Mash, на артиста напав його знайомий, 24-річний студент Джимшит Б. За словами 57-річного Гришечкіна, хлопцеві він допоміг із реєстрацією в столиці РФ.
В'ячеслав Гришечкін
= Кинопланета =
Артист прибіг просити про допомогу до сусідів, які й викликали швидку. Затримати нападника не вдалося, він встиг втекти з місця злочину. Зараз поліція проводить перевірку.
Швидка, що приїхала на місце, надала акторові допомогу. Від поїздки в лікарню Гришечкін відмовився.
В'ячеслав Гришечкін
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