Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зірку серіалу "Величне століття" засудили до величезного терміну

10.1т
Читати матеріал російською

Актора Аднана Коча, відомого за роллю Бехрама-паші у "Величному столітті", засудили до 16 років і 8 місяців в'язниці у Туреччині.

Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

Аднан Коч з серіалу "Величне століття"

Аднан Коч з серіалу "Величне століття"

Takvim

Згідно інформації турецьких видань, актора звинувачують у цілій низці злочинів, серед яких - опір поліції, захоплення заручників, умисне заподіяння шкоди здоров'ю і незаконне зберігання зброї. Практично все з перерахованого вище відбулося у березні 2018 року під час антинаркотичної операції.

Новини
''Папа, нас посадять!'' Улюблений актор Путіна влаштував зухвалу витівку на очах у дочки. Відеофакт

За словами співробітників правоохоронних органів, Аднан Коча разом з п'ятьма іншими підозрюваними, чинив опір, а згодом взяв у заручники співробітників поліції, шестеро з яких були поранені. Крім того, зірка "Величного століття" намагався знищити докази, що підтверджували його вину.

Сам актор досі не давав коментарів щодо свого вироку.

Аднана Коча засудили до 16 років

Аднана Коча засудили до 16 років

Instagram Аднана Коча

Як повідомляв OBOZREVATEL, акторку з серіалу "Відчайдушні господарки" Фелісіті Хаффман посадили в тюрму у справі по шахрайстві.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Юрко Медяник
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
2
Смішно
4
Цікаво
12
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги