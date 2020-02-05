Зірку серіалу "Величне століття" засудили до величезного терміну

Актора Аднана Коча, відомого за роллю Бехрама-паші у "Величному столітті", засудили до 16 років і 8 місяців в'язниці у Туреччині.

Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

Аднан Коч з серіалу "Величне століття" Takvim

Згідно інформації турецьких видань, актора звинувачують у цілій низці злочинів, серед яких - опір поліції, захоплення заручників, умисне заподіяння шкоди здоров'ю і незаконне зберігання зброї. Практично все з перерахованого вище відбулося у березні 2018 року під час антинаркотичної операції.

За словами співробітників правоохоронних органів, Аднан Коча разом з п'ятьма іншими підозрюваними, чинив опір, а згодом взяв у заручники співробітників поліції, шестеро з яких були поранені. Крім того, зірка "Величного століття" намагався знищити докази, що підтверджували його вину.

Сам актор досі не давав коментарів щодо свого вироку.

Аднана Коча засудили до 16 років Instagram Аднана Коча

Як повідомляв OBOZREVATEL, акторку з серіалу "Відчайдушні господарки" Фелісіті Хаффман посадили в тюрму у справі по шахрайстві.

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