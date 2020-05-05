Зірку серіалу "Кухня" Лавигіна екстрено госпіталізували
39-річний російський актор Сергій Лавигін, який більш відомий за роллю кухаря Арсенія Чуганіна в популярному серіалі "Кухня", був госпіталізований у Москві.
Про це пише Telegram-канал "112".
Так, повідомляється, що артист впав біля під'їзду й сильно вдарився головою. За попередньою інформацією, лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс.
Інші подробиці на даний момент про стан Лавигіна не повідомляються.
Примітно, що крім серіалу "Кухня", Сергій Лавигін також знімався в таких стрічках, як "СеняФедя", "Найкращий день", "Гірко!"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 73-річну народну артистку Росії, відому актрису театру й кіно Тетяну Васильєву екстрено госпіталізували 1 травня з коронавірусом.