Зірку серіалу "Кухня" Лавигіна екстрено госпіталізували

Анна Міхно люди 07:21, 5.05.2020

39-річний російський актор Сергій Лавигін, який більш відомий за роллю кухаря Арсенія Чуганіна в популярному серіалі "Кухня", був госпіталізований у Москві.

Про це пише Telegram-канал "112".

Сергій Лавигін у серіалі "Кухня"
kino-teatr.ru

Так, повідомляється, що артист впав біля під'їзду й сильно вдарився головою. За попередньою інформацією, лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс.

Інші подробиці на даний момент про стан Лавигіна не повідомляються.

Серіал "Кухня"
24smi.org

Примітно, що крім серіалу "Кухня", Сергій Лавигін також знімався в таких стрічках, як "СеняФедя", "Найкращий день", "Гірко!"

Сергій Лавигін
Instagram @sergeylavygin

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 73-річну народну артистку Росії, відому актрису театру й кіно Тетяну Васильєву екстрено госпіталізували 1 травня з коронавірусом.

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