39-річний російський актор Сергій Лавигін, який більш відомий за роллю кухаря Арсенія Чуганіна в популярному серіалі "Кухня", був госпіталізований у Москві.

Про це пише Telegram-канал "112".

Сергій Лавигін у серіалі "Кухня" kino-teatr.ru

Так, повідомляється, що артист впав біля під'їзду й сильно вдарився головою. За попередньою інформацією, лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс.

Інші подробиці на даний момент про стан Лавигіна не повідомляються.

Серіал "Кухня" 24smi.org

Примітно, що крім серіалу "Кухня", Сергій Лавигін також знімався в таких стрічках, як "СеняФедя", "Найкращий день", "Гірко!"

Сергій Лавигін Instagram @sergeylavygin

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 73-річну народну артистку Росії, відому актрису театру й кіно Тетяну Васильєву екстрено госпіталізували 1 травня з коронавірусом.

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