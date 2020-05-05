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5 травня • оновлено в 11:52
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Зірку серіалу "Кухня" Лавигіна екстрено госпіталізували

6.7т
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39-річний російський актор Сергій Лавигін, який більш відомий за роллю кухаря Арсенія Чуганіна в популярному серіалі "Кухня", був госпіталізований у Москві.

Про це пише Telegram-канал "112".

Сергій Лавигін у серіалі "Кухня"

Сергій Лавигін у серіалі "Кухня"

kino-teatr.ru

Так, повідомляється, що артист впав біля під'їзду й сильно вдарився головою. За попередньою інформацією, лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс.

Інші подробиці на даний момент про стан Лавигіна не повідомляються.

Серіал "Кухня"

Серіал "Кухня"

24smi.org

Примітно, що крім серіалу "Кухня", Сергій Лавигін також знімався в таких стрічках, як "СеняФедя", "Найкращий день", "Гірко!"

Сергій Лавигін

Сергій Лавигін

Instagram @sergeylavygin

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 73-річну народну артистку Росії, відому актрису театру й кіно Тетяну Васильєву екстрено госпіталізували 1 травня з коронавірусом.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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