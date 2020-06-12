Зірку серіалу "Глухар" побили: актриса Тарасова розповіла деталі

Російська актриса Вікторія Тарасова, відома за роллю майорки Ірини Зіміної в серіалі "Глухар", стала жертвою нападу в магазині.

Так, Тарасова розповіла, що її побила відвідувачка супермаркету біля каси через іншу відвідувачку. Приводом для цього нібито стали гумові рукавички, які Тарасова не взяла з собою, пише "Собеседник".

Вікторія Тарасова і Михайло Пореченков Uznayvse.ru

"Перед виходом із дому я завжди одягаю маску. А ось рукавичками не користуюся, бо не люблю гуму. Я ношу з собою антисептик, яким регулярно обробляю руки. Вважаю, що цього цілком достатньо. В магазині переді мною стояла жінка, якій уже пробивали товари. Я помітила, що неподалік від її покупок лежать губки для миття посуду. Я їх взяла і переклала ближче. Реакція була негайною. Через секунду ці губки полетіли мені в обличчя", – поділилася Тарасова.

Пізніше, за словами актриси, агресивна відвідувачка накинулася на неї з кулаками, коли та переклала її товар ближче.

"Вона стала мене бити по руках і кричати: "Нічого не чіпайте! Що ви робите? Це все моє!". Я спробувала остудити її запал, попросила заспокоїтися. Але злу тітоньку було не зупинити. Ви б бачили обличчя касира в той момент! Всі ж думають, коли мене бачать, що перед ними стоїть Зіміна з "Глухаря". Вона злочинців однією лівою укладає, а вже зі звичайною жінкою розбереться легко! Але я, звичайно, в бійку не полізла, силою відповідати не стала", – додала Тарасова.

Вікторія Тарасова 24СМИ

Вона пояснила, що не бажала зв'язуватися з розлюченою жінкою і, на її думку, та проявила агресію, бо її втомили всі обмеження через коронавірус.

"Я їй кажу "А те, що ви до мене торкаєтесь своїми руками, це нормально?". Невже вона думає, що товари в супермаркеті ніхто не чіпав, коли вони лежали на полиці. Це ж божевільня! Все ж хочеться побажати, щоб, незважаючи на неспокійну ситуацію, ми зберігали самовладання. Потрібно залишатися людьми", – підсумувала актриса.

Відзначимо, Вікторії Тарасовій 48 років. Актриса отримала популярність у 2008 році, після виходу на екрани серіалів "Глухар" та "П'ятницький". У неї є 22-річний син Данило.

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