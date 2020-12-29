Зірку серіалу "Черлідери" заарештували за розбещення малолітніх: подробиці скандалу

Зірку серіалу "Черлідери", 21-річного американського актора Джеррі Харріса звинуватили у розбещенні неповнолітніх підлітків, а також виготовленні дитячої порнографії.

Знаменитість заарештували в його власному будинку в Нейпервіллі. Зараз хлопець знаходиться під вартою у виправному центрі Чикаго. Про це повідомляє видання The New York Times.

Як стало відомо, правоохоронці пред'явили Харрісу сім звинувачень у розбещенні неповнолітніх хлопчиків. Крім того, актора підозрюють у сексуальній експлуатації дітей та спробі здійснити сексуальні дії з малолітнім.

Варто відзначити, що зловмисник зізнався у здійсненні статевого акту з 15-річним підлітком на одній з вечірок, але звинувачення у дитячій порнографії та прохання надсилати хлопчиків непристойні знімки через додаток Snapchat – він заперечує.

21-річний американський актор Джері Харріс Esquire

Нагадаємо, Джеррі Харріс – американський актор. Він став відомий завдяки популярному телесеріалу "Черлідери" ("Cheer"). Також хлопець є членом групи підтримки з коледжу Наварро в Техасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канадського модельєра Пітера Нюгарда затримали в місті Вінніпег і пред'явили звинувачення у численних зґвалтуваннях жінок і торгівлі людьми.