Зірку 'Що? Де? Коли?' звинуватили в зґвалтуванні: подробиці скандалу

Заслуженого юриста Росії та популярного гравця клубу "Що? Де? Коли?" Михайла Барщевського звинуватили в зґвалтуванні.

Відповідний пост на особистій Facebook-сторінці розмістила Олена Радаєва. За словами жінки, інцидент стався у 2011 році. Тоді вона звернулася до Барщевського за допомогою, оскільки стосовно неї хотіли відкрити незаконну кримінальну справу. Їй загрожувало до десяти років в'язниці. Однак, як зазначила Олена, у відповідь на благання про допомогу вона піддалася насильству.

"Він скористався моїм відчаєм і примусив мене до сексу з ним. Він садист і збоченець. Заподіював під час сексу мені сильний біль. Змусив займатися неприйнятними для мене видами сексу, що привело надалі до спроби суїциду та депресії, від якої я лікувалася шість років. Він примушував мене до групового сексу. Розповідав про сотні дівчат, яких він також примусив і змушував робити мерзенні речі", – розповіла Радаєва.

Михайло Барщевський і Олена Радаєва (колаж)

Жінка також додала, що спілкування з Михайлом деякий час тривало під його тиском, після чого вона не витримала і "кинула його". Барщевський ж, у свою чергу, користуючись своїм службовим становищем, посприяв порушенню проти неї кримінальної справи.

"Вона тривала чотири роки й була закрита в досудовому порядку з формулюванням "за відсутністю складу злочину". Я пройшла всі кола пекла через цю справу, втратила двокімнатну квартиру в Москві, куплену на свої гроші, і багатомільйонний контракт з корпорацією Роснано. Я двічі зверталася в поліцію, мені відмовили в порушенні кримінальної справи", – заявила вона.

Михайло Барщевський (фото – 1956.ru)

Крім того, Олена виклала фото листування з донькою Барщевського – Наталією. З повідомлень випливає, що та не заперечує зв'язок батька з Радаєвою.

Facebook-акаунт Олени Радаєва

Facebook-акаунт Олени Радаєва

Facebook-акаунт Олени Радаєва

Сам Барщевський прокоментував ситуацію й повідомив, що два роки тому жінка вже подавала на нього заяву в прокуратуру, але після розслідування їй "відмовили в порушенні кримінальної справи за відсутністю самого факту". Він також назвав Олену "божевільною", пише "360".

"По-перше, Олена Радаєва – це псевдонім. По-друге, вона має діагноз шизофренія, марення нав'язливих ідей. Це офіційний діагноз. Було розслідування два роки тому, відмовили в порушенні кримінальної справи за відсутністю самого факту. Вона реальна божевільна", – підкреслив Михайло Барщевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку "Що? Де? Коли?" Михайла Скіпского звинуватили в домаганнях до неповнолітніх.