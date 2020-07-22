Зірку "Що? Де? Коли?" звинуватили в домаганнях до неповнолітніх: подробиці скандалу

Журналістка видання The Bell Катерина Ареніна заявила, що гравець клубу "Що? Де? Коли?" Михайло Скіпський неодноразово чіплявся до неї, коли їй було 15 років.

Про це вона докладно написала в особистому Twitter-акаунті. За словами дівчини, Скіпський був її учителем по географії, тренував команду з "Що? Де? Коли?" і запрошував її в кафе після уроків пити каву. Вона зазначила, що була впевнена, що вони дружать, поки в березні 2010 року чоловік не спробував її поцілувати.

"У березні того ж 2010 року після одного з таких походів пити каву ми чогось повернулися в школу і він поліз до мене цілуватися. Я відверталася, потім пішла. З цього моменту пити каву ми більше не ходили, на уроках я йому в основному хамила", – згадала Ареніна.

Катерина Ареніна звинуватила Михайла Скіпського в сексуальних домаганнях

Пізніше стався ще один подібний епізод, коли дівчина була з однокласницею в барі вже після закінчення 10 класу. Того разу Скіпський почав розпускати руки та наполегливо запрошував обох до себе додому.

"Він чіпав мене за сідницю (небезпечне місце!), кликав нас до себе додому, ми не поїхали. Ми, чесно кажучи, були не зовсім тверезі, подружка мене повела звідти. Після цього нічого такого в школі більше не було", – розповіла журналістка.

Twitter-акаунт Катерини Ареніної

Вона зізналася, що через якийсь час все ж переспала зі Скіпським, правда на той момент їй було 18 років, а Михайло вже не був її викладачем. Дівчина була засмучена після розставання з першим коханням, і під час закордонної поїздки зустрілася з колишнім учителем, і він покликав її до себе в номер готелю, на що вона погодилася "в якомусь пориві ненависті до себе". Катерина зазначила, що їй за це "дуже соромно".

Twitter-акаунт Катерини Ареніної

У відповідь їй стали писати інші дівчата, які, за їхніми словами, теж піддалися домаганням з боку знавця. Одна з них розповіла, що, коли їй було 14 років, "він ліз цілуватися, його руки опинялися під її білизною, він постійно кликав кудись з ним поїхати". Ще одна дівчина виклала скрін свого листування зі Скіпським, в якому він жартував про її груди, а також напрошувався в гості, коли "малолітньої сестри не буде вдома".

Відразу кілька дівчат звинуватили Скіпського в домаганнях (Twitter-акаунт Катерини Ареніної)

Відразу кілька дівчат звинуватили Скіпського в домаганнях (Twitter-акаунт Катерини Ареніної)

Відразу кілька дівчат звинуватили Скіпського в домаганнях (Twitter-акаунт Катерини Ареніної)

Пізніше актор і генпродюсер телекомпанії "Игра ТВ" Андрій Козлов відреагував на звинувачення на адресу Михайла Скіпського в сексуальних домаганнях.

Андрій Козлов відреагував на звинувачення на адресу Скіпського в домаганнях (фото – Telegram-канал Підйом)

"Це було 10 з гаком років тому? Чому вона вирішила зараз згадати? Вона хайпанутися вирішила? Я не можу це коментувати. Як я можу коментувати події десятирічної давності?" – заявив він. До речі, сам Скіпський від коментарів відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 19-річна дівчина з Києва заявила, що лідер поп-панк-гурту "Пошлая Моллі" Кирило Блєдний (справжнє ім'я Кирило Тимошенко) домагався її, коли їй було 17 років.