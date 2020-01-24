Зірку "Щасливі разом" не впустили в Україну через Крим

Російського актора Віктора Логінова, який відомий роллю Гени Букіна у серіалі "Щасливі разом", не впустили в Україну.
Про це повідомив керівник організації "Світанок" Вадим Поздняков на своїй сторінці у Facebook.
Віктор Логінов (в першому ряду по центру)
Фото "Щасливі разом"
Актор мав виступити у Харківському театрі імені Шевченка. Але спектакль був скасований після звернення громадської організації "Світанок" в СБУ. Нещодавно актор виступав у Севастополі. Це і стало причиною відмови в'їзду в Україну.
При цьому активісти готують звернення до СБУ з приводу ще одного російського актора, чиє ім'я поки не називають.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російській блогерці Олександрі Мітрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки.
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