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24 січня • оновлено в 18:45
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Зірку "Щасливі разом" не впустили в Україну через Крим

1.7т
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Російського актора Віктора Логінова, який відомий роллю Гени Букіна у серіалі "Щасливі разом", не впустили в Україну.

Про це повідомив керівник організації "Світанок" Вадим Поздняков на своїй сторінці у Facebook.

Віктор Логінов (в першому ряду по центру)

Віктор Логінов (в першому ряду по центру)

Фото "Щасливі разом"

Актор мав виступити у Харківському театрі імені Шевченка. Але спектакль був скасований після звернення громадської організації "Світанок" в СБУ. Нещодавно актор виступав у Севастополі. Це і стало причиною відмови в'їзду в Україну.

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Зірку "Щасливі разом" не впустили в Україну через Крим

При цьому активісти готують звернення до СБУ з приводу ще одного російського актора, чиє ім'я поки не називають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російській блогерці Олександрі Мітрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Україна
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Харченко Александр
Харченко Александр
Уверен, ехало это чучело не по своей холопской воле, а по заданию фсб... Эта спецоперация кремля из той же серии, что и певичка на инвалидной коляске , которая пыталась просочиться в Украину на Евровидение...
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Shatoviy Valentina
Shatoviy Valentina
Не#yй шастать отребью без честі та совісті.
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Харченко Александр
Харченко Александр
Shatoviy Valentina, Вы абсолютно правы... Лучше и не скажешь...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
страна стукачей и предателей
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