Зірку російських серіалів звинуватили в побоях та зґвалтуванні домогосподарки

Зірку серіалу "Ніщо не трапляється двічі" Костянтина Самоукова звинуватили в жорстокому поводженні та сексуальних домаганнях.

Його домробітниця Валентина Артем'єва розповіла, що актор неодноразово ображав її, пише "Рамблер".

Костянтин Самоуков

"Перші два тижні все було гладко, а потім почалися причіпки через дрібниці: то каву не так я подала, то підлогу не так помила, то туфлі не так поставила в ряд", - згадала дівчина.

Вона додала, що чоловік ображав її.

"Прийшов Костянтин, жбурнув мене об стіну, став обзивати мерзотою, яка обговорює господарів у них за спиною", - згадала одну з сутичок з актором домробітниця.

Костянтин Самоуков

Також Артем'єва зазначила, що її звинувачували в крадіжці пилососа і розмовах по телефону.

"Я дозволила зробити зауваження, що він не тверезий, почався скандал. Потім він почав ганятися за мною по квартирі. Коли йому вдалося загнати мене в кут, він почав задирати мою спідницю і намагався мене роздягнути", - заявила героїня.

Костянтин Самоуков

Вона додала, що актор схопив праску і погрожував припекти обличчя.

"Я хочу, щоб ця людина виплатив мені гроші за два місяці 90 тисяч рублів", - зазначила Валентина.

Самоук зізнався, що ображав домробітницю. Однак інші звинувачення він спростував.

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