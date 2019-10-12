Зірку "Дом-2" по-звірячому побили на вечірці: опубліковано відео

23-річну зірку шоу "Дом-2" й співачку Марго Овсянникову жорстоко побили на корпоративі під час концерту.

Тілесні ушкодження знаменитість отримала від п'яної жінки, яка просто накинулася на неї, передає "СтарХіт" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Марго Овсянникову побили на корпоративі

Зокрема, одна з відвідувачок заходу підійшла до сцени, приревнувавши Овсянникову до її колеги Jerry, накинулася на співачку й почала бити по голові спочатку руками, а потім і ногами. Охорона й очевидці ледве встигнули відтягли п'яну фанатку. А зірку після побиття госпіталізували.

Жінка схопила Овсянникову за волосся instagram / mmmargaaret

"Ми не збираємося залишати це просто так. Зараз встановлюємо особу цієї жінки і плануємо подавати в суд за статтею 213 КК РФ за хуліганство! Так поводитися не можна. Це свавілля. Артистка тепер не зможе працювати якийсь час", – сказала продюсер Діана Бічарова.

Відповідною подією зацікавилася поліція. За даними видання, це не перша неприємна ситуація з участю Марго. Нещодавно вона розповіла про сексуальні домагання. Стиліст хапав дівчину за коліна і зазивав "у нумера".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року Овсянникова опублікувала в мережі повністю оголене фото поруч з новорічною ялинкою, прикрившись гілками.

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