Зірку "Поліцейського з Рубльовки" затримали під наркотиками в Москві

Марія Дідик люди 12:57, 19.05.2020

Зірка серіалу "Поліцейський з Рубльовки" 35-річний актор Антон Михайленко був затриманий в стані наркотичного сп'яніння. У його крові виявили сліди наркотичної речовини - амфетамін.

Після затримання було порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 228.1 КК РФ. Про це повідомляє видання "Комсомольская правда".

"Поліцейські направили 35-річного актора Антона Михайленко на медичну експертизу, яка показала, що в крові чоловіка містяться сліди наркотичної речовини - амфетамін. За фактом події ведеться перевірка", - розповіли в правоохоронних органах.

Поліцейським належить з'ясувати всі деталі інциденту і встановити особу, яка збула акторові наркотики.

Антон Михайленко –– російський актор театру і кіно, ведучий. Він виконав роль менеджера магазина серіалі "Поліцейський з Рубльовки". Також знімався в таких серіалах, як "Прокурорська перевірка", "Адвокат".

Як рані писав OBOZREVATEL, в Росії розгорівся скандал навколо популярної актриси Наталії Бочкарьової, зірки серіалу "Щасливі разом". Жінку затримали з наркотиками в білизні, пізніше вона особисто відреагувала на подібну інформацію.

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