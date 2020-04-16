Українська актриса й зірка серіалу "Перші ластівки" на Новому каналі Поліна Носихіна зізналася, що її вигнали зі школи й університету.

Про це знаменитість розповіла ексклюзивно для OBOZREVATEL.

Поліна Носихіна прес-служба Нового каналу

За словами актриси, їй не вдавалося суміщати зйомки й навчання.

"У дев'ятому класі мене відрахували зі школи. Справа в тому, що у восьмому й дев'ятому класах я дуже багато знімалася і через це пропускала уроки. У мене ще й характер складний. Якщо мені щось говорять образливе, не можу промовчати у відповідь. На 10-11 клас я перейшла до іншої школи. Туди, де працювала моя бабуся. Там довчилась без проблем, мені вдалося і продовжити працювати, і займатися в школі", – каже Поліна.

Поліна Носихіна прес-служба Нового каналу

Після школи Носихіна вступила до Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені Івана Карпенка-Карого, проте закінчити його не змогла:

"В університеті у мене не вийшло поєднувати роботу та навчання, тому мене вигнали навіть з інституту. Але я не особливо засмучуюсь з цього приводу и ще раз вступати в Карпенка-Карого не збираюся".

Поліна Носихіна прес-служба Нового каналу

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