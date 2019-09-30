Зірку "Не родись красивою" втягнули в скандал з Заворотнюк

Зірку серіалу "Не родись красивою" актрису Неллі Уварову втягнули в скандал з хворобою Анастасії Заворотнюк. Так, в ЗМІ опублікували інформацію про те, що вона збрила волосся, щоб підтримати вмираючу подругу.
За даними журналістів, Уварова написала про це на своїй сторінці в Instagram, але, шанувальники артистки зазначили, що у неї немає аккаунта в цій соціальній мережі.
"Подруга Анастасії Неллі Уварова повідомила, що бажаючи підтримати актрису, поголила голову. Фотографію з екстремально коротким волоссям зірка серіалу "Не родись красивою" опублікувала в своєму Instagram", - пишуть журналісти.
Нещодавно стало відомо, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" 48-річна Анастасія Заворотнюк у важкому стані перебуває в одній з приватних клінік Москви. подруга Анастасії Неллі Уварова повідомила, що бажаючи підтримати актрису, поголила голову. Фотографію з екстремально коротким волоссям зірка серіалу "Не родись красивою" опублікувала в своєму Інстаграм. Передплатники підтримали Неллі. Втім, дехто вирішив, що Уварова просто захотіла пропіаритися на чужому горі, ось і поголила. # нелліуварова # анастасіязаворотнюк
У деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Уварова на своїй сторінці розмістила фото дочки Завортнюк і висловила слова підтримки.
"Не звертай уваги на недругів, якнайшвидшого одужання мамі. Є люди які не вірять цим чуткам", - нібито написала актриса.
Виявилося, що волосся Уварова постригла заради нової ролі.
Не вірте статей в інтернеті, Неллі немає в соцмережах, пост виклав фейковий аккаунт. ✨Простие питання (2019) • # Неллі_інтервью • • # нелліуварова # фільми # тнт # стсlove # серіали # стс # знаменитості # кіно # актори # москва # новостізвезд # артисти # новини # інтерв'ю # супер # зірки # новини # змі # супер # нрк # фітнес # актриса # тв # відео # вайн
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново з робили другу операцію.
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