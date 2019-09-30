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2 жовтня • оновлено в 19:27
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Зірку "Не родись красивою" втягнули в скандал з Заворотнюк

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Зірку серіалу "Не родись красивою" актрису Неллі Уварову втягнули в скандал з хворобою Анастасії Заворотнюк. Так, в ЗМІ опублікували інформацію про те, що вона збрила волосся, щоб підтримати вмираючу подругу.

За даними журналістів, Уварова написала про це на своїй сторінці в Instagram, але, шанувальники артистки зазначили, що у неї немає аккаунта в цій соціальній мережі.

Зірку "Не родись красивою" втягнули в скандал з Заворотнюк
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"Подруга Анастасії Неллі Уварова повідомила, що бажаючи підтримати актрису, поголила голову. Фотографію з екстремально коротким волоссям зірка серіалу "Не родись красивою" опублікувала в своєму Instagram", - пишуть журналісти.

Нещодавно стало відомо, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" 48-річна Анастасія Заворотнюк у важкому стані перебуває в одній з приватних клінік Москви. подруга Анастасії Неллі Уварова повідомила, що бажаючи підтримати актрису, поголила голову. Фотографію з екстремально коротким волоссям зірка серіалу "Не родись красивою" опублікувала в своєму Інстаграм. Передплатники підтримали Неллі. Втім, дехто вирішив, що Уварова просто захотіла пропіаритися на чужому горі, ось і поголила. # нелліуварова # анастасіязаворотнюк

Публікація від @ zvezdnyi_stile___

У деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Уварова на своїй сторінці розмістила фото дочки Завортнюк і висловила слова підтримки.

"Не звертай уваги на недругів, якнайшвидшого одужання мамі. Є люди які не вірять цим чуткам", - нібито написала актриса.

Виявилося, що волосся Уварова постригла заради нової ролі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Неллі Уварова Анастасія Заворотнюк
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Она ещё страшнее чем в сериале!((((((((
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