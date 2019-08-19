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Зірку "Моєї прекрасної няні" звинуватили в шахрайстві

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Російського актора і продюсера Сергія Жигунова, відомого по головній ролі в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", звинуватили в шахрайстві.

Так, учасники знімального процесу серіалу "Динозавр", продюсером якого виступив Жигунов, заявили про невиплату гонорарів і проблеми зі зйомками, повідомляє Starhit.

"Рік мені не платили. Сума невелика, але все ж. Хотів Жигунова в під'їзді підстерегти, поговорити по-чоловічому. Але він бігає, як боягузливий кролик. Я дзвонив, грубіянив, і в підсумку зі мною розрахувалися. До того ж знаю, що з боку Жигунова були погрози на адресу тих, хто просить гроші. Виконавцям головних ролей він платить, епізодникам — ні. Тому, що говорити про освітлювачів, гримерів", розповів актор Кирило Захаров.

Зірку "Моєї прекрасної няні" звинуватили в шахрайстві

Кадр із серіалу "Моя прекрасна Няня"

Фото: homsk.com

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Також, за словами видання, претензії до продюсера висловив і режисер серіалу "Горюнов" Володимир Балкашинов. Він зазначив, що не зміг працювати з Жигуновим і звільнився.

"Стільки бруду, непорядності терпіти я більше не міг. Жигунов зовсім перестав платити пітерському продакшену вони почали вкладати в серіал свої гроші. Але Сергій взяв і переніс проект в Москву, щоб не платити пітерським і далі. Ті подавали в суд на Жигунова, але у нього ж є люди якісь. У підсумку суд програли", — пояснив Балкашинов.

Зірку "Моєї прекрасної няні" звинуватили в шахрайстві

Фото: russia.tv

Зірку "Моєї прекрасної няні" звинуватили в шахрайстві

Серіал "Горюнов"

Фото: starhit.ru

Крім того, в правовому полі конфлікт з Жигуновим хоче вирішити компанія "Сінелекс", що займалася зведенням звуку і монтажем серіалу "Куба". Однак, за словами юриста Олени Попової, яка представляє інтереси ошуканих кінопрацівників в суді, Жигунов намагається довести банкрутство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російська актриса Анастасія Заворотнюк, відома по головній ролі в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", в третій раз стала мамою.

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