"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус

Російська актриса й зірка серіалу "Кухня" Марія Горбань зізналася, що вона перехворіла коронавірусом, і зіткнулася з критикою в мережі.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала нову фотографію, на якій тримає в руках сертифікат з підтвердженням, що вона вилікувалася від COVID-19.

Марія Горбань Instagram @gorban_masha

"Не хотіла розповідати, що ми всією сім'єю перехворіли COVID-19. Але сьогодні, коли мені сказали, що я впоралася з цією заразою, вирішила все розповісти! Я захворіла 3 тижні тому. З температурою та моторошним викручуванням всього тіла. У мене почався кашель і я звичайно ж побігла робити тест і КТ. КТ показало запалення легенів 8%. На сьогоднішній день я відчуваю себе повноцінно здоровою людиною, хоча запах не зовсім ще відчуваю. Так ось, я пишу цей пост, тому що була з тих людей, хто не особливо панікував, але самоізолювалася сама за місто на 2 місяці. І захворіла, коли і де, незрозуміло... Але головне, що зараз все молоде покоління моєї родини здорове", – написала Горбань.

Однак користувачів у мережі обурило зізнання актриси. Деякі згадали stories, якими Горбань ділилася в той час, коли вона, за її словами, була заражена коронавірусом.

Інші ж написали, що не вірять у те, що артистка хворіла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Влад Яма зізнався, що міг перехворіти коронавірусом.

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