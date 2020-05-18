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18 травня • оновлено в 12:10
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Зірку "Кухні" Марію Горбань зацькували в мережі після зізнання про коронавірус

13.4т
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Російська актриса й зірка серіалу "Кухня" Марія Горбань зізналася, що вона перехворіла коронавірусом, і зіткнулася з критикою в мережі.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала нову фотографію, на якій тримає в руках сертифікат з підтвердженням, що вона вилікувалася від COVID-19.

Марія Горбань

Марія Горбань

Instagram @gorban_masha

"Не хотіла розповідати, що ми всією сім'єю перехворіли COVID-19. Але сьогодні, коли мені сказали, що я впоралася з цією заразою, вирішила все розповісти! Я захворіла 3 тижні тому. З температурою та моторошним викручуванням всього тіла. У мене почався кашель і я звичайно ж побігла робити тест і КТ. КТ показало запалення легенів 8%. На сьогоднішній день я відчуваю себе повноцінно здоровою людиною, хоча запах не зовсім ще відчуваю. Так ось, я пишу цей пост, тому що була з тих людей, хто не особливо панікував, але самоізолювалася сама за місто на 2 місяці. І захворіла, коли і де, незрозуміло... Але головне, що зараз все молоде покоління моєї родини здорове", – написала Горбань.

Однак користувачів у мережі обурило зізнання актриси. Деякі згадали stories, якими Горбань ділилася в той час, коли вона, за її словами, була заражена коронавірусом.

"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус

Інші ж написали, що не вірять у те, що артистка хворіла.

"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус
"Коли встигла перехворіти?" Зірку "Кухні" зацькували після зізнання про коронавірус

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Влад Яма зізнався, що міг перехворіти коронавірусом.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Марія Горбань
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

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