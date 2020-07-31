Зірку 'Кармеліти' госпіталізували в Москві: що відомо

Народну артистку Росії Катерину Жемчужну госпіталізували в одну з лікарень Москви.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, актрисі стало погано 30 липня. Підвищився тиск, закрутилася й сильно заболіла голова.

Зараз Катерина Андріївна перебуває в лікарні. Офіційно свій стан вона поки не коментувала.

Нагадаємо, що Жемчужна знялася у фільмах "Карнавал", "Королева Марго", "Кармеліта" і "Циганське щастя". У 1999 році їй присвоїли звання народної артистки Росії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російського актора Валерія Гаркаліна госпіталізували з різаними рваними ранами обличчя та забоєм голови.