Актора серіалу "Інтерни" звинуватили в побитті і домаганнях

Колишня співробітниця турфірми Людмила Панькова заявила про домагання з боку популярного російського актора Івана Рижикова. За її словами, чоловік поводився агресивно і піднімав на неї руку.

Дівчина вимагає з Рижикова півтора мільйона рублів. Про інцидент вона розповіла в ефірі шоу "На самом деле".

Проза.ру

Одного разу дівчина залишилася з Рижковим наодинці і той почав чіплятися до неї. Не добившись бажаного, чоловік жорстоко побив її.

"Він обзивав мене, вдарив по обличчю, душив, вирвав у мене жмут волосся і жбурнув об стіну. Я ревіла години дві, але нікого не кликала на допомогу - у мене був шок. Я не писала заяву в поліцію і не знімала побої", – зазначила Панькова.

vokrug.tv

Сам актор спростував слова дівчини.

"Це все брехня! У нас з нею були виключно ділові стосунки. Так, вона накосячила з нашою путівкою. Але я людина, прощаю її. З першого дня знайомства Людмила стала проявляти увагу по відношенню до мене. Але вона мені не подобалася. Ніякої тиранії з мого боку не було - виховання не дозволяє мені так обходитися з жінками", – підкреслив 45-річний артист.

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