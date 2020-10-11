Зірку 'Інтернів' екстрено госпіталізували в Лондоні

Російського актора Дмитра Шаракоїса, який зіграв Борю Левіна в серіалі "Інтерни", терміново госпіталізували в одну з лікарень Лондона.

В Instagram-акаунті артист розповів, що він потрапив до лікарні із сильним головним болем і пульсацією в усьому тілі.

Як зізнався Шаракоїс, перші симптоми він відчув кілька тижнів тому, проте звернувся до медиків тільки зараз, оскільки підозрював у себе інсульт або інфаркт.

За словами артиста, він уже пройшов обстеження в лікарні. Однак він має здати ще кілька аналізів.

"Попередньо, інсульту й інфаркту немає, але потрібні були додаткові перевірки. Повинні ще раз перевірити стан, а також узяти кров. Буду дуже радий, якщо мене залишать у лікарні. Давно не відчував себе так поруч зі смертю. Встиг подивитися відео від невролога. Також тепер розумію, що точно потрібно змінити подушку, виміряти рівень гемоглобіну. Можливо, приймати залізо", – розповів Шаракоїс.

До слова, Шаракоїс покинув Росію 2018 року через творчу кризу. Тепер актор працює маляром на будівництві в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шаракоїс зізнався, що економить на їжі, щоб прожити в Лондоні.