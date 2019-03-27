Зірку ''Гри престолів'' в купальнику підловили за відпочинком на яхті: фото

Британську актрису Софі Тернер, зірку фентезі-саги "Гра престолів" підловили в купальнику за відпочинком на яхті.

Як пише таблоїд The Sun, 23-річна актриса, яка зіграла в серіалі роль Санси Старк, її 29-річний наречений Джо Джонас та подруга з Голлівуду потрапили в кадр папараці в Маямі (США).

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

На палубі яхти знаменитість переодяглася в яскравий купальник. Спуститися в воду актриса вирішила з рятувальним жилетом.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Наскільки відомо, Тернер та Джонас вже встигли побратися. Як зазначала актриса в спілкуванні з журналістами, вона зустріла достатньо хлопців, щоб зрозуміти, що цього разу це "той самий".

Нагадаємо, що серіал "Гра престолів" виходить на каналі HBO з 2011 року. Його літературною основою став цикл книг "Пісня льоду й полум'я" Джорджа Мартіна. Восьмий, фінальний, сезон серіалу стартує 14 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше шанувальники фентезі-саги в трейлері заключного сезону серіалу знайшли підтвердження однієї з фанатських теорій.

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