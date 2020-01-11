Зірку "Гаррі Поттера" сприйняли за бездомного: кумедна історія

Британського актора Деніела Редкліффа, який став популярним завдяки ролі Гаррі Поттера, сприйняли за бездомного в Нью-Йорку і запропонували йому п'ять доларів на каву.

Про це зірка культового фільму розповів у ефірі шоу Грема Нортона. Редкліфф зізнався, що курйозний випадок стався, коли він чекав з собакою на свою дівчину, яка вирушила в магазин. Актор був одягнений непомітно — на ньому було худі з капюшоном і куртка.

Деніел Редкліфф Фото: instagram/daniel9340

"Пес замерз, я опустився на коліна, щоб обійняти та трохи зігріти його. І тут я побачив хлопця. Через секунду він підійшов до мене і простягнув п'ять доларів зі словами: "Візьми собі кави, друже", — розповів Деніел.

Деніел Редкліфф із собакою Фото: instagram/daniel9340

Крім того, він жартома додав, що йому треба частіше голитися.

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