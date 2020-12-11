Зірку фільмів "Темний лицар" і "П'ятий елемент" знайшли мертвим у його квартирі

У четвер, 10 грудня, афроамериканського актора Тома Лістера-молодшого, який зіграв у відомих фільмах "Темний лицар" і "П'ятий елемент", знайшли мертвим у власній квартирі. Знаменитості було 62 роки.

Близько розповіли правоохоронцям, що актор перестав виходити на зв'язок ще з середи. Про це повідомляє видання TMZ.

Так, поліцейські проникли в житло Лістера-молодшого і виявили його тіло. За попередньою інформацією, він помер з природних причин. Ймовірно, він помер з природних причин.

Варто відзначити, що Том Лістер-молодший знявся в популярних кліпах "Сантерія", "Remember the Time" та інших. Крім того, актор з'явився в ролі президента Ліндберга у фільмі "П'ятий елемент" і також зіграв роль авторитету серед ув'язнених на поромі в "Темному лицарі".

Також чоловік недовгий час займався рестлінгом і декілька разів бачився з Халком Хоганом.

Помер актор Том Лістер-молодший ВКонтакте

Нагадаємо, фільм "Темний лицар" – це бойовик з елементами неонуару режисера Крістофера Нолана. Друга частина нової трилогії про Бетмена.

Кінострічка "П'ятий елемент" – фантастичний бойовик з елементами комедії, знятий режисером Люком Бессоном у 1996 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лондоні на 83 році життя померла британська актриса Барбара Віндзор.