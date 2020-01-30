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30 січня • оновлено в 17:51
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"Тепер буду заїкатися": зірку "Джокера" розіграли пранкери від імені Грети Тунберг. Відео

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Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) розіграли американського актора Хоакіна Фенікса, який зіграв головну роль у фільмі "Джокер", зателефонувавши йому від імені шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Відповідне відео було опубліковано на Youtube-каналі пранкерів. Зазначимо, що роль Тунберг виконала знайома Кузнєцова. Крім того, в розмові брав участь "тато Грети", якого озвучив Олексій Столяров (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Хоакін Фенікс

Хоакін Фенікс

Фото: Chris Pizzello

Бесіда почалася з того, що "Тунберг" запропонувала Феніксу приєднатися до неіснуючої акції "Зірки врятують Землю", на що актор відповів, що готовий разом зі своєю нареченою Руні Марою надати їй необхідну допомогу.

"Тепер буду заїкатися": зірку "Джокера" розіграли пранкери від імені Грети Тунберг. Відео
"Тепер буду заїкатися": зірку "Джокера" розіграли пранкери від імені Грети Тунберг. Відео

Після цього псевдоактивістка заявила, що хотіла б знятися в продовженні фільму "Джокер". Актор відповів, що якщо другу частину зніматимуть, то він обговорить це питання з режисером.

"Тепер буду заїкатися": зірку "Джокера" розіграли пранкери від імені Грети Тунберг. Відео

Наостанок "Грета" попросила Хоакіна розсміятися, як його герой. Той зізнався, що "вже забув, як це робиться", але все-таки виконав прохання. Потім до розмови приєднався "тато" дівчинки, який спробував повторити цей сміх. Однак "Тунберг" заявила, що він поганий актор, після чого пролунали постріли. В результаті Фенікс зрозумів, що це розіграш.

"Тепер буду заїкатися": зірку "Джокера" розіграли пранкери від імені Грети Тунберг. Відео

"Так це ж пранк, нас конкретно круто пранканули... Після цього тепер, можливо, буду трохи заїкатися. Але це було чудово. Народ, ви молодці", – сказав актор.

"Тепер буду заїкатися": зірку "Джокера" розіграли пранкери від імені Грети Тунберг. Відео

"Так це ж пранк, нас конкретно круто пранканули... Після цього тепер, можливо, буду трохи заїкатися. Але це було чудово. Народ, ви молодці", – сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Хоакін Фенікс був затриманий у Вашингтоні під час відвідин акції протесту проти кліматичних змін, організованою актрисою Джейн Фондою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Хоакін Фенікс Грета Тунберг
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