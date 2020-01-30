"Тепер буду заїкатися": зірку "Джокера" розіграли пранкери від імені Грети Тунберг. Відео

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) розіграли американського актора Хоакіна Фенікса, який зіграв головну роль у фільмі "Джокер", зателефонувавши йому від імені шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Відповідне відео було опубліковано на Youtube-каналі пранкерів. Зазначимо, що роль Тунберг виконала знайома Кузнєцова. Крім того, в розмові брав участь "тато Грети", якого озвучив Олексій Столяров (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Хоакін Фенікс Фото: Chris Pizzello

Бесіда почалася з того, що "Тунберг" запропонувала Феніксу приєднатися до неіснуючої акції "Зірки врятують Землю", на що актор відповів, що готовий разом зі своєю нареченою Руні Марою надати їй необхідну допомогу.

Після цього псевдоактивістка заявила, що хотіла б знятися в продовженні фільму "Джокер". Актор відповів, що якщо другу частину зніматимуть, то він обговорить це питання з режисером.

Наостанок "Грета" попросила Хоакіна розсміятися, як його герой. Той зізнався, що "вже забув, як це робиться", але все-таки виконав прохання. Потім до розмови приєднався "тато" дівчинки, який спробував повторити цей сміх. Однак "Тунберг" заявила, що він поганий актор, після чого пролунали постріли. В результаті Фенікс зрозумів, що це розіграш.

"Так це ж пранк, нас конкретно круто пранканули... Після цього тепер, можливо, буду трохи заїкатися. Але це було чудово. Народ, ви молодці", – сказав актор.

"Так це ж пранк, нас конкретно круто пранканули... Після цього тепер, можливо, буду трохи заїкатися. Але це було чудово. Народ, ви молодці", – сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Хоакін Фенікс був затриманий у Вашингтоні під час відвідин акції протесту проти кліматичних змін, організованою актрисою Джейн Фондою.

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