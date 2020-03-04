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4 березня • оновлено в 21:24
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Зірку "Дівчат" Макарову екстрено госпіталізували: подробиці

4.5т
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Знамениту радянську і російську актрису Інну Макарову екстрено госпіталізували в Москві.

Як повідомляє Starhit, 93-річній артистці раптово стало погано і близькі відразу ж викликали швидку допомогу. Зараз стан Макарової оцінюється як важкий. При цьому її точний діагноз не розголошується.

Інна Макарова

Інна Макарова

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

До речі, раніше Макарова страждала через напади астми. Актриса зіткнулася з хворобою ще в молодості, але боротися з нею почала лише кілька років тому. В результаті інтенсивного лікування число нападів вдалося помітно скоротити.

Інна Макарова

Інна Макарова

Фото: 24smi.org

Інна Макарова відома за ролями у фільмах "Дівчата", "Молода гвардія", "Дорога моя людина", "Висота", "Одруження Бальзамінова" та інших. У 2000-х актриса пережила новий виток кар'єри, почавши активно зніматися в серіалах.

Інна Макарова

Інна Макарова

Фото: kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був госпіталізований заслужений артист Росії Юрій Кузнєцов ("Вулиця розбитих ліхтарів") через проблеми з серцем.

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Автор
Крістіна Долматова
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Печально! НО! ДЕВЯНОСТО ТРИ ГОДА! Нам столько не прожить!
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