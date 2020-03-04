Зірку "Дівчат" Макарову екстрено госпіталізували: подробиці

Знамениту радянську і російську актрису Інну Макарову екстрено госпіталізували в Москві.

Як повідомляє Starhit, 93-річній артистці раптово стало погано і близькі відразу ж викликали швидку допомогу. Зараз стан Макарової оцінюється як важкий. При цьому її точний діагноз не розголошується.

Інна Макарова Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

До речі, раніше Макарова страждала через напади астми. Актриса зіткнулася з хворобою ще в молодості, але боротися з нею почала лише кілька років тому. В результаті інтенсивного лікування число нападів вдалося помітно скоротити.

Інна Макарова Фото: 24smi.org

Інна Макарова відома за ролями у фільмах "Дівчата", "Молода гвардія", "Дорога моя людина", "Висота", "Одруження Бальзамінова" та інших. У 2000-х актриса пережила новий виток кар'єри, почавши активно зніматися в серіалах.

Інна Макарова Фото: kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був госпіталізований заслужений артист Росії Юрій Кузнєцов ("Вулиця розбитих ліхтарів") через проблеми з серцем.

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