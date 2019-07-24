Зірку Black Star затримали в Женеві: що відомо

Артиста лейбла Black Star Михайла Марвіна було затримано поліцією в Женеві разом зі знімальною групою.

Про це повідомляє Telegram-канал Yobajur (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Міша Марвін instagram/misha_marvin

"Сьогодні (24 липня. – Ред.) були зйомки кліпу на його новий трек "Ти одна". Одну зі сцен знімали на тлі Женевського Великого Театру, куди й приїхала поліція", – йдеться в повідомленні.

Поліція під'їхала до місця зйомок

Офіційного підтвердження інформації на даний момент немає. Також не уточнюється, з якого саме приводу затримали музикантів.

ЗМІ: Марвіна затримали у Женеві

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