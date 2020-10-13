Зірку 90-х Володимирську терміново госпіталізували через коронавірус

Зірка 90-х, виконавиця хіта "Мальчик мой" Світлана Володимирська потрапила в одну з лікарень Красноярська (Росія) з двобічним запаленням легень. Хвороба була викликана коронавірусом.

Про госпіталізацію 51-річної співачки стало відомо виданню "КП-Красноярськ" з власних джерел. За словами інсайдерів, артистку доправили в лікарню санавіацією, до цього вона лежала в іншому медичному закладі.

Поки не повідомляється, в якомі стані перебуває Володимирська. Нагадаємо, артистка стала популярною після виходу пісні "Мальчик мой" на початку 90-х років. Вона навіть записала альбом, а потім раптово зникла.

Наразі співачка живе в селі Петропавлівка, яке розташоване в 150 кілометрах від Красноярська. У неї є три дочки від продюсера Марка Великого та 19-річний син від художника Євгена Корнільцева-Бистрінського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан зізнався, що перехворів на коронавірус ще під час початку пандемії. Він не розповідав про свою хворобу, побоюючись, що це може позначитися на його бізнесі.