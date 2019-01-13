Зірковий відрив: Пугачова викликала фурор на вечорі Миколаєва

На російському шоу "Сьогодні ввечері", яке була присвячене 40-ка річчю творчості Ігоря Ніколаєва, головною зіркою стала співачка Алла Пугачова.

Як повідомляє "Узнай все", більшість своїх кращих пісень композитор написав для Пугачової, що зробило вечір присвяченим їй. Ведучим заходу був чоловік Примадонни - Максим Галкін.

Також на передачі згадали багато випадків з музичного життя Пугачової, Ніколаєва та інших зірок цієї компанії середини-кінця 80-х.

"Звичайно, одним з головних досягнень Ніколаєва як пісняра можна вважати кращі хіти Пугачової - починаючи з любовних балад "Паромщик" і "Айсберг" та закінчуючи потужним закликом на тему екології та пацифізму "Розкажіть, птахи". Кілька тижнів тому Ніколаєв опублікував відео, на якому Алла Борисівна плаче, слухаючи цю пісню. В студії Максим Галкін пригадав цей момент, а Примадонна пояснила, що це така гідна та пронизлива пісня, що вона не могла стриматися", - пише видання.

Відзначається, що творці шоу зв'язалися з японською співачкою, яка 30 років тому запросила Пугачову і Ніколаєва на гастролі, і на концерті в Токіо разом з ними вийшла на сцену.

Алегрова, Пугачова і Леонтьєв скріншот

Леонтьєв і Пугачова скріншот

За її словами, Алла після концерту під час застілля в ресторані багато і дуже швидко пила, так що їй не встигали підливати. Співачка заявила, що Пугачова нібито забирала чарки у сусідів. Примадонна на це відповіла, що то була не горілка, а зовсім неміцне саке.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова розповіла про те, як її звинуватили в крадіжці пісні Валерія Леонтьєва.

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