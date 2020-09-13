Зірки "Жіночого кварталу" про роботу з Кравець і пандемію: труднощі виникли на всіх етапах

Із творчістю "Жіночого кварталу" знайомі багато українців. Акторки раз у раз підносять цікаві номери й жарти, проте під час пандемії коронавірусу багатьом проєктам довелося тимчасово зупини знімальний процес, як і зіркам "Кварталу".

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL артистки "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, Валерія Товстоліс, Ольга Жуковцова і Марта Адамчук розповіли, як вплинув карантин на їхню подальшу роботу, а також про те, які у них стосунки один з одним і чи є між ними конфлікти.

– Валеріє, розкажіть, як зараз проходять знімання під час пандемії?

– Спочатку, коли карантин тільки починався, я, як і багато хто, зрозуміло, відсиджувалася вдома. Точно не пам'ятаю, але мені здається, що приблизно два з половиною місяці я провела в такій самоізоляції. Зараз, слава богу, робота трохи відновилася. Ба більше, її навіть стало якось забагато, і я намагаюся тепер поєднати всі графіки. Звичайно, у пріоритеті у мене — "Жіночий квартал", але також мене запрошують зніматися у серіали, а ще, розкрию секрет, мені запропонували зіграти роль у реальному великому кіно! Коли я виходжу у люди, я намагаюся завжди надівати маску, зі мною завжди антисептик, а ще я постійно мию руки. Ось, напевно, головне, що змінилося зараз у моїй роботі.

"Жіночий квартал" дав ексклюзивне інтерв'ю. Пресслужба

– Ольго, як ви відреагували на цей непростий для всіх період?

– Я переживаю тільки через одне — щоб карантин не заважав нам усім працювати і творити. А взагалі, із самого початку цього непростого періоду я просто скорилася долі. Я ж не можу змінити ситуацію, правильно? Значить потрібно її прийняти і постаратися витягти, як можна більше користі. Також, зрозуміло, я роблю все, щоб мій організм був здоровий, хоч і розумію, що від цієї болячки ніхто не застрахований.

– Марто, як ви вважаєте, під час пандемії стало багато або, навпаки, менше роботи?

– Сьогодні складний час для акторів і артистів — насамперед тому, що кожен твій вихід на майданчик — під загрозою через невизначену ситуацію з пандемією. І це дуже засмучує, адже жити без улюбленої професії людям творчої сфери — нестерпно. Нині роботи не зменшилося, але вона дещо змінила свій звичний принцип. Наприклад, великі організації влаштовують для своїх людей по всій Україні онлайн-конференції, у кінці яких виступає артист, і це транслюється для всіх співробітників дистанційно. Такого роду концертів досить багато. А ще з'явився час для студійної роботи та створення нових пісень.

"Жіночий квартал" розповів, які у них стосунки один з одним. Пресслужба

– Валеріє, чим ви займалися під час суворого карантину?

– Перші два тижні я не знала, чим себе зайняти. Хоча по факту, коли я тільки починала робити якесь заняття (будь то прибирання у шафі або написання нової пісні), вільного часу ставало відразу замало. Карантин пролетів для мене досить швидко, і у мене не було часу байдикувати. Ба більше, я навіть не набрала жодного зайвого кілограма за цей період, хоча доступ до холодильника був практично постійно. Навпаки, я активно займалася спортом — підкачала прес, підтягла сідниці, захопилася йогою.

– Ольго, з якими складнощами ви зіткнулися під час роботи через карантин?

– Як таких складнощів не було, якщо не брати до уваги того, що наші гастролі з "Жіночим кварталом" скасували, точніше перенесли на більш пізній термін. Але нічого, труднощі нас тільки загартовують, і тепер доведеться працювати втричі більше. Тож уже зовсім скоро ми всі станемо суперпрофесіоналами.

"Жіночий квартал" розповів про роботу під час пандемії. Пресслужба

– Марто, чого вас навчив карантин?

– Труднощі виникли на всіх етапах і з самого початку, адже робота артиста залишається найменш захищеною тоді, коли люди думають, як їм виживати, а не коли відновлювати концерти. Хоча відсутність певний час концертної діяльності розпалила у нас новий вогник — тепер, після послаблення карантину, щоразу виходячи на сцену, я на 100% намагаюся зловити задоволення, адже ти не знаєш, які ще випробування тебе чекають. Тому зараз я вчуся жити сьогоднішнім днем. І, мушу зізнатися, це дякувати карантину.

– Валеріє, як пройшла перша репетиція "Жіночого кварталу" після суворого карантину?

– Перша репетиція з "Жіночим кварталом" була дуже довгоочікуваною! Ми так тепло, по-сімейному злилися в один організм, як ніби не бачилися особисто кілька років, а не якихось два місяці. Якщо говорити про саму програму, то нові випуски традиційно будуть максимально насичені гумором, а ще до нас у гості прийде багато крутих зірок. Перший концерт був особливий тому, що на ньому не було, на жаль, наших глядачів. Спочатку я думала, що, може, у чомусь це й добре, у тому плані, що є шанс зняти номер із другого дубля. Але виявилося, що без енергії глядачів, їхньої реакції та оплесків виступати дуже важко. Тому я чекаю-не дочекаюся, коли ми знову зустрінемося з публікою.

Акторки "Жіночого кварталу" розповіли, чи бувають у них конфлікти між собою. Пресслужба

– Ольго, як ви відреагували на повернення на сцену?

– Правду кажучи, мені так радісно було повернутися на сцену після тривалої перерви, що навіть не передати словами. Звичайно, головний мінус був у тому, що знімання проходили без глядачів, але, повірте, на якість виконання це ніяк не вплинуло. Навіть навпаки — ми старалися набагато більше, щоб уже телевізійний глядач зміг насолодитися нашою новою програмою.

– Марто, як зараз проходять знімання "Жіночого кварталу"? Чи зміниться формат шоу?

– Знімання пройшли прекрасно. Усі дуже скучили, причому не тільки за знімальним процесом, а й за нашим дружнім колективом. Він у нас прекрасний. Усе, звичайно, відбувалося без глядачів. Це абсолютно новий досвід, до якого ми зовсім не були готові, але впоралися, на мою думку, гідно. І тепер зможемо порадувати глядачів новими випусками. А ще особисто для мене це був особливий день, адже я дебютувала на улюбленій сцені вже як MORA — це мій авторський проєкт, який я представила буквально напередодні пандемії.

"Жіночий квартал" розповів про перший концерт. Пресслужба

– Ірино, розкажіть про ваш старт у "Жіночому кварталі". Як ви потрапили на проєкт і чи складно було адаптуватися під дівчат після "Ліги сміху"?

– Я, як і інші учасниці, пройшла кастинг. Зізнаюся, трохи навіть хвилювалася перед ним, бо раніше перебувала й виступала в чоловічому колективі. Але мені завжди дуже хотілося попрацювати саме з дівчатками. А потім виявилося, що я багатьох знаю дуже давно. І все виявилося навіть краще, ніж я думала. Кожен наш знімальний концерт — це такий заряд позитиву!

Ірина Сопонару розповіла про конфлікти на майданчику. Пресслужба

– Зізнайтеся, чи бувають у вас конфлікти між собою під час знімань? Якщо так, як їх уникаєте?

– Не пригадуємо, щоб у нашому колективі були конфлікти. Всі ми давно займаємося гумором і прекрасно знаємо, для чого ми це робимо. Тож на конфлікти ми не втрачаємо сили й енергію.

– Розкажіть про роботу з Оленою Кравець. Чи часто критикує дівчаток?

– З Оленою дуже комфортно працювати. Вона талановита, мудра, спокійна, нам приємно перебувати з нею поруч, у неї чудова енергетика та почуття гумору. Олена не критикує, але, якщо запитаєш ради, завжди піде назустріч і підкаже, як краще зробити той чи інший скетч. Це справді дуже цінно, адже ми багато чого у неї можемо навчитися.

"Жіночий квартал" поділився подробицями про роботу з Кравець. Пресслужба

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Кравець зізналася, що втомилася від "Кварталу". За словами зірки, вона втомилася від тем, на які вони жартують у шоу.