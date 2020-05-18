Російські актори засудили поведінку актриси Агати Муценієце через розлучення з Павлом Прилучним.

У програмі "Зірки зійшлися" на каналі НТВ артисти висловилися про скандал у сім'ї акторів.

Агата Муценієце й Павло Прилучний msn.com

Так, зокрема, Наталія Бочкарьова вважає, що Муценієце неправильно себе поводить.

"Я вважаю, якщо ти комусь там розповідаєш, що коїться у твоїй родині, то ти вже неправильно поводиш себе як дружина. Не можеш зі своїм чоловіком, у своєму мікросвіті вирішити питання. З коханою людиною. Він – батько. У нього є діти від тебе. Він – глава сім'ї. Яким би він не був", – говорить зірка серіалу "Щасливі разом".

Агата Муценієце й Павло Прилучний spletnik.ru

Актор Михайло Поліцеймако прокоментував заяву Агати про те, що Прилучний її побив:

"Я Пашу дуже добре знаю. Я з ним знімався. Паша не виглядає монстром. Він абсолютно адекватна людина. Дуже вихований хлопець".

Агата Муценієце й Павло Прилучний vokrug.tv

А актриса Світлана Пермякова вважає, що Муценієце не потрібно було виставляти сварку напоказ:

"Волосся дибки стає від того, що вивалюється в соцмережі. Раніше ми цього нічого не знали. Друзі, розбирайтеся самі. Як зійшлися, так і розійдетеся".

Агата Муценієце й Павло Прилучний starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російські артисти Агата Муценієце й Павло Прилучний зі скандалом розлучаються після 9 років шлюбу. Причиною нібито стали постійні побиття актриси чоловіком. Офіційно Агата подала на розлучення в травні 2020 року, проте про розрив стало відомо набагато раніше.