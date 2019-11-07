Зірки з РФ підтримали нове "победобєсіє" в Москві: хто засвітився

У Москві пройшов марш на честь річниці параду 1941 року. На ньому виступили чоловік української ведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, Стас Костюшкін та Юлія Савічева.

Фото з заходу Савічева та Костюшкін розмістили на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

Крім того, на марші заспівав гурт "Город 312".

Город 312 Скріншот з відео

Влад Топалов Скріншот з відео

Топалов, Савічева і Костюшкін Скріншот з відео

Юлія Савічева Скріншот з відео

Топалов, Савічева та Костюшкін РБК

Як раніше писав OBOZREVATEL, український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

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