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7 листопада • оновлено в 17:47
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Зірки з РФ підтримали нове "победобєсіє" в Москві: хто засвітився

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У Москві пройшов марш на честь річниці параду 1941 року. На ньому виступили чоловік української ведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, Стас Костюшкін та Юлія Савічева.

Фото з заходу Савічева та Костюшкін розмістили на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

Зірки з РФ підтримали нове "победобєсіє" в Москві: хто засвітився
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Крім того, на марші заспівав гурт "Город 312".

Город 312

Город 312

Скріншот з відео

Влад Топалов

Влад Топалов

Скріншот з відео

Топалов, Савічева і Костюшкін

Топалов, Савічева і Костюшкін

Скріншот з відео

Юлія Савічева

Юлія Савічева

Скріншот з відео

Топалов, Савічева та Костюшкін

Топалов, Савічева та Костюшкін

РБК

Як раніше писав OBOZREVATEL, український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

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Особи
Влад Топалов Юлія Савічева Стас Костюшкін
Місце
Росія Москва
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
А знаете, правильно вам шахтёры вламывают на Донбассе!
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Победобесие? Ну это перебор.
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