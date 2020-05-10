Російські зірки обурилися публікацією Білого дому, в якій переможцями нацизму назвали тільки Великобританію та США.
Так, їм не сподобалося те, що адміністрація американського президента Дональда Трампа ніяк не згадала роль, яку Радянський Союз зіграв в результаті Другої світової війни. Відповідний пост був опублікований на офіційній сторінці Білого дому в Instagram.
"8 травня 1945 року США та Великобританія здобули перемогу над нацистами! Дух Америки завжди переможе. Зрештою, так і відбувається", – йдеться в публікації Білого дому.
Першим звернув увагу на публікацію репер Тіматі. Він закликав своїх прихильників та колег переходити на акаунт Білого дому і залишати свої коментарі.
"Всі удали, що цього не бачили, але ми то не пройдемо повз. Моя пропозиція дуже проста: переходимо на сторінку Білого дому і залишаємо свої думки в коментарях", – написав Тіматі.
Тіматі
Фото: instagram/timatiofficial
Сам артист вже відповів на заяву адміністрації американського лідера.
"Красені. Перемогли у Другій світовій, блокадний Петербург відстояли, під Сталінградом битву пройшли й прапор над Рейхстагом свій поставили. Народ, ви найкращі", – саркастично зазначив він.
Своє невдоволення висловила й співачка Валерія.
Співачка Валерія
Фото: instagram/valeriya
"Ганьба вам! Жодного слова про Радянський Союз. У такий спосіб ви переписуєте історію", – написала вона.
Актриса Наталія Рудова зі свого боку заявила, що лідери США "можуть писати все, що хочуть – люди все одно будуть пам'ятати правду".
Наталія Рудова
Фото: instagram/rudovanata
"Ви можете говорити все, що хочете. Але люди все одно будуть пам'ятати правду. Вічна пам'ять мертвим. СРСР", – додала артистка.
"Чи є це навмисною образою 30 мільйонів радянських солдатів, які пожертвували своїм життям, щоб перемогти фашизм? І десятки мільйонів, які залишилися інвалідами, без батьків, матерів та дітей? І як щодо радянських ветеранів, які все ще живі? Як вони повинні сприймати вашу позицію?" – написала актриса та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова.
Марія Кожевнікова
Фото: instagram/mkozhevnikova
"Ви можете змінити історію своєї країни, брехати своїм людям. Але вам ніколи не переписати світову історію. Ми знаємо правду і ми будемо передавати її з покоління в покоління", – заявила телеведуча Юлія Барановська.
Юлія Барановська
Фото: instagram/baranovskaya_tv
Висловити свою думку в коментарях до посту Білого дому вирішив й представник відомої циркової династії Едгард Запашний.
Едгард Запашний
Фото: instagram/zapashny.ru
"Американці винайшли інтернет. Спасибі вам за це! Інтернет тепер дає вам можливість обманювати людей! За це спасибі вам ніхто не скаже! P.S. Над Рейхстагом розвивався прапор СРСР", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна актриса Ольга Сумська привітала українців з Днем Перемоги російською мовою і нарвалася на критику.
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