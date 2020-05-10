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10 травня • оновлено в 20:58
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Зірки з РФ обурилися заявою США про перемогу над нацизмом

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Російські зірки обурилися публікацією Білого дому, в якій переможцями нацизму назвали тільки Великобританію та США.

Так, їм не сподобалося те, що адміністрація американського президента Дональда Трампа ніяк не згадала роль, яку Радянський Союз зіграв в результаті Другої світової війни. Відповідний пост був опублікований на офіційній сторінці Білого дому в Instagram.

"8 травня 1945 року США та Великобританія здобули перемогу над нацистами! Дух Америки завжди переможе. Зрештою, так і відбувається", – йдеться в публікації Білого дому.

Першим звернув увагу на публікацію репер Тіматі. Він закликав своїх прихильників та колег переходити на акаунт Білого дому і залишати свої коментарі.

"Всі удали, що цього не бачили, але ми то не пройдемо повз. Моя пропозиція дуже проста: переходимо на сторінку Білого дому і залишаємо свої думки в коментарях", – написав Тіматі.

Тіматі

Тіматі

Фото: instagram/timatiofficial

Сам артист вже відповів на заяву адміністрації американського лідера.

"Красені. Перемогли у Другій світовій, блокадний Петербург відстояли, під Сталінградом битву пройшли й прапор над Рейхстагом свій поставили. Народ, ви найкращі", – саркастично зазначив він.

"Ганьба вам!" Зірки з РФ обурилися заявою США про перемогу над нацизмом

Своє невдоволення висловила й співачка Валерія.

Співачка Валерія

Співачка Валерія

Фото: instagram/valeriya

"Ганьба вам! Жодного слова про Радянський Союз. У такий спосіб ви переписуєте історію", – написала вона.

"Ганьба вам!" Зірки з РФ обурилися заявою США про перемогу над нацизмом

Актриса Наталія Рудова зі свого боку заявила, що лідери США "можуть писати все, що хочуть – люди все одно будуть пам'ятати правду".

Наталія Рудова

Наталія Рудова

Фото: instagram/rudovanata

"Ви можете говорити все, що хочете. Але люди все одно будуть пам'ятати правду. Вічна пам'ять мертвим. СРСР", – додала артистка.

"Ганьба вам!" Зірки з РФ обурилися заявою США про перемогу над нацизмом

"Чи є це навмисною образою 30 мільйонів радянських солдатів, які пожертвували своїм життям, щоб перемогти фашизм? І десятки мільйонів, які залишилися інвалідами, без батьків, матерів та дітей? І як щодо радянських ветеранів, які все ще живі? Як вони повинні сприймати вашу позицію?" – написала актриса та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова.

Марія Кожевнікова

Марія Кожевнікова

Фото: instagram/mkozhevnikova

"Ганьба вам!" Зірки з РФ обурилися заявою США про перемогу над нацизмом

"Ви можете змінити історію своєї країни, брехати своїм людям. Але вам ніколи не переписати світову історію. Ми знаємо правду і ми будемо передавати її з покоління в покоління", – заявила телеведуча Юлія Барановська.

Юлія Барановська

Юлія Барановська

Фото: instagram/baranovskaya_tv

"Ганьба вам!" Зірки з РФ обурилися заявою США про перемогу над нацизмом

Висловити свою думку в коментарях до посту Білого дому вирішив й представник відомої циркової династії Едгард Запашний.

Едгард Запашний

Едгард Запашний

Фото: instagram/zapashny.ru

"Американці винайшли інтернет. Спасибі вам за це! Інтернет тепер дає вам можливість обманювати людей! За це спасибі вам ніхто не скаже! P.S. Над Рейхстагом розвивався прапор СРСР", – написав він.

"Ганьба вам!" Зірки з РФ обурилися заявою США про перемогу над нацизмом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна актриса Ольга Сумська привітала українців з Днем Перемоги російською мовою і нарвалася на критику.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Валерія Пригожина Наталя Рудова Тіматі Марія Кожевнікова
Місце
Росія
Теги
шоу шоу-бизнес Новини Росії
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
позор росии и окупантам
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кто все эти клоуны?
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