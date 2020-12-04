Іванка Трамп, Меґ Раян, Рене Зеллвеґер: знаменитості, які спотворили себе пластикою

Іванка Трамп, Меґ Раян, Рене Зеллвеґер та інші світові зірки назавжди втратили свою неповторність у гонитві за нав'язаними стандартами краси.

Знаменитості люблять експериментувати не тільки зі стилем одягу, кольором волосся й зачіскою, а й, на жаль, з обличчям і фігурою. Відомі красуні, які полюбилися публіці за особливі риси, зіпсували себе численними пластичними операціями. Хто зі знаменитостей отримав не той результат, на який сподівався, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іванка Трамп

Американська підприємниця, фотомодель, а також дочка Дональда Трампа ще у 2006 році вирішила зробити собі груди побільше. Однак, пластичний хірург не розрахував і зробив принади Іванки різного розміру. Бізнес-леді довелося ходити так цілий рік, поки не пройшов період адаптації.

Іванка Трамп.

Мері-Кейт Олсен

Одна зі знаменитих близнючок, зірок підліткових фільмів 2000-х, Мері-Кейт вирішила позбутися дитячих пухких щічок і видалила грудки Біша. Зірці зараз всього лише 34 роки, проте виглядає вона набагато гірше сестри, яка, до речі, не наважилася на цю ж процедуру. Мері-Кейт Олсен – живий приклад того, чому не варто гнатися за модою на точені вилиці.

Мері-Кейт Олсен.

Кортні Лав

Американська актриса, рок-співачка і вдова Курта Кобейна Кортні зробила не одну, а відразу ряд невдалих пластичних операцій, в числі яких абдомінопластика (підтяжка живота). Зараз її живіт демонструє всі шрами від операцій, рубці і розтяжки, від яких Лав мріяла позбавитися.

Кортні Лав.

Меґ Раян

Актриса Меґ Раян запам'яталася за фільмами "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Лео і Кейт", "Вам лист" та іншими завдяки своїй чарівній усмішці та природній харизмі. Останніми роками колишню красуню Раян не впізнати. Опухле змарніле обличчя наводить на думки про незліченні ін'єкції філлерами й уколами ботоксу. Крім того, Меґ зробила ринопластику, контурну пластику й ліфтинг обличчя. Колишні риси обличчя актриси назавжди зникли.

Меґ Раян.

Рене Зеллвеґер

Зірка фільму "Щоденник Бріджит Джонс" полюбилася нам саме через природну красу і уміння посміятися над собою. Виявилося, що в житті Рене було не до сміху, і вона зважилася на пластику. Зеллвеґер баловалася філлерами й ін'єкціями ботулотоксину, завдяки яким її лоб в 51 рік ідеально гладкий і нерухомий. Деякі вважають, що Рене Зеллвеґер також зробила блефаропластику (операцію зі зміни повік).

Рене Зеллвеґер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі розповіли про найбільш затребувані пластичні операції серед українських зірок. Два відомих хірурги Сергій Королюк та Іраклі Жгенті розкрили деталі, які послуги мають найбільшу популярність серед Ані Лорак, Ірини Білик та інших знаменитостей.