Зірки, які скасували весілля через коронавірус: коли відбудуться урочистості

Весілля є однією з найважливіших урочистих подій в житті. 2020 рік обіцяв бути багатим на нові зіркові союзи, але пандемія коронавірусу зруйнувала плани багатьох молодят.

OBOZREVATEL вирішив згадати, хто із зірок був змушений скасувати свої весілля через карантин, або ж пожертвував пишними святкуваннями.

Микита Добринін, Даша Квітко, Соня Кей і її чоловік Олег Петров

Микита Добринін і Дарина Квіткова

Головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова були змушені перенести весілля через карантин. Закохані планували одружитися в травні 2020, пара вирішила перенести торжество на осінь.

Нова дата весілля – 2 вересня. Про це Даша повідомила на особистій сторінці в Instagram. Відзначимо, що мова йде тільки про пишне святкування – 20 травня пара розписалася в одному з київських РАГСів.

Добринін і Квітко Instagram @kvittkova

Соня Кей і Олег Петров

Українська співачка Соня Кей планувала зіграти пишне весілля в одному з найдорожчих ресторанів Києва. Але через смерть батька Софії торжество довелося скасувати. Карантин через COVID-19 також завадив відсвяткувати так, як було заплановано.

Племінниця народної артистки Софії Ротару і її обранець вирішили просто розписатися, а 7 червня закохані провели скромну церемонію в колі найближчих.

Соня Кей і Олег Петров Фото: прес-служба

"Весілля не буде, тому що без нього воно мені просто не потрібне", – поділилася співачка в одному зі своїх інтерв'ю на телеканалі "Україна".

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова

Віктор Павлік та його наречена, 25-річна Катерина Реп'яхова перенесли весілля через пандемію коронавірусу, яка була запланована на 10 червня.

Закохані сподіваються відсвяткувати торжество в середині серпня на батьківщині нареченої в Дніпрі.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова РБК-Україна

"Спочатку весілля було запланованe на 10 червня. Тепер перенесли на середину серпня", – повідомила Катерина своїм передплатникам в Інстаграм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк" Микита Добринін розкрив подробиці весілля з Дашею Квіткова.