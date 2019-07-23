Зірки в політиці: хто з шоу-бізнесу потрапив в Раду

21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. Про намір стати народними депутатами заявили багато представників українського шоу-бізнесу: артисти, телеведучі, гумористи.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто із зірок пройшов до парламенту.

Святослав Вакарчук

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук про своє бажання піти в політику оголосив в травні, через рік роздумів. Через кілька тижнів після президентських виборів він публічно представив свою партію "Голос". Зазначимо, що "Голос" пройшов в Раду з результатом 6,3%, посівши п'яте місце в гонці.

Святослав Вакарчук Фото з Instagram

До слова, Вакарчук уже зробив заяву про концертну діяльність.

Роман Грищук

29-річний комік, керівник "Мамахохотала" Роман Грищук балотувався в народні депутати України по 222-му мажоритарному округу (частина Солом'янського району Києва) від партії "Слуга народу". Він став лідером гонки, отримавши 41,16% підтримки.

Роман Грищук Фото з Instagram

Зазначимо, що перед виборами в мережу злили скандальні дані про Грищука.

Олександр Скічко

Телеведучий Олександр Скічко, засновник продакшн-компанії "Stream Production" балотувався в окрузі №197 у Черкаській області від партії "Слуга народу". Він набрав 45,90% підтримки і також займе місце в парламенті.

Олександр Скічко Фото з Instagram

Раніше в мережі спалахнув скандал через рішення Скічко приєднатися до команди президента України Володимира Зеленського.

Микола Тищенко

У Києві на 219 виборчому окрузі перемогу здобув ресторатор і телеведучий Микола Тищенко. За нього віддали свої голоси 31,19% виборців.

Микола Тищенко Фото з Instagram

Зазначимо, що Тищенко пізнаваний не тільки завдяки популярним проектам "МастерШеф", "Ревізор" і "Танці з зірками". Так, раніше був членом в ОЗУ і був відомий в кримінальних колах як "Коля Оболонський".

Жан Беленюк

Знаменитий український борець Жан Беленюк, який увійшов до списку партії "Слуга народу", теж стане народним депутатом. Раніше він повідомляв, що має намір займатися питаннями розвитку спорту в Україні.

Жан Беленюк Фото з Instagram

Юрій Корявченков (Юзик з "Кварталу")

Отримав мандат в парламенті і актор студії "Квартал-95" Юрій Корявченков, більше відомий як Юзик. Він балотувався на 33 одномандатному виборчому окрузі в місті Кривий Ріг від партії "Слуга народу". Зазначимо, що Корявченкова вдалося отримати 60,91% голосів.

Юрій Корявченков Фото: zn.ua

Раніше в штабі партії пояснили рішення Корявченкова балотуватися, заявивши, що він є "ефективним менеджером і політичним лідером", що було продемонстровано в ході виборів президента.

Гео Лерос

Художник і режисер, відомий автор ряду київських муралів, який увійшов до списку партії "Слуга народу", теж стане народним депутатом.

Гео Лерос Фото: dreamkyiv.com

А ось відомий гуморист Сергій Сивохо не набрав необхідної кількості голосів. У Костянтинівці Донецької області він зайняв лише третє місце. Не вистачило голосів і співачці Насті Приходько. Сергій Притула також залишиться без мандата. Він йшов на вибори під 30 номером в партії "Голос".

Крім того, не потрапили до Верховної Ради України і такі співаки: Олег Винник, Михайло Поплавський, Віталій і Світлана Білоножко. Також актор Богдан Бенюк і співачка і політик Оксана Білозір.

Раніше OBOZREVATEL запропонував читачеві дізнатися, як артисти провели день виборів до Верховної Ради.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!