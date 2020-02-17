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17 лютого • оновлено в 19:19
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Зірки серіалу "Іванови-Іванови" розлучилися: чому Юсковець кинула Трескунова

1.7т
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Російські актори, колеги по серіалу "Іванови-Іванови" Семен Трескунов і Василина Юсковець розійшлися після двох років стосунків.

За інформацією ЗМІ, 17-річна Василина із скандалом кинула 20-річного Семена. Про те, як виглядають зараз зірки і чому не склалися їхні стосунки, розповість OBOZREVATEL.

Василина Юсковець і Семен Трескунов

Василина Юсковець і Семен Трескунов

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Так, Василина Юсковець і Семен Трескунов, які зіграли пару в серіалі "Іванови-Іванови", яка в підсумку одружилася, в реальному житті зустрічалися близько двох років.

Їх часто бачили разом на різних заходах, крім того, актори присвячували один одному зворушливі публікації в соцмережах.

Василина Юсковець і Семен Трескунов

Василина Юсковець і Семен Трескунов

instagram.com/treskunovs

Тим часом Василина Юсковець, спілкуючись з журналістами, стосунки з Трескуновим заперечувала, кажучи, що просто приємно проводить час із колегою.

На питання про те, чи зайняте її серце, Василина відповідала, що знаходиться у "граничному стані".

Василина Юсковець

Василина Юсковець

vokrug.tv

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела, роман зірок серіалу "Іванови-Іванови" закінчився великим скандалом і взаємною образою. Нібито Василина Юсковець кинула Семена Трескунова, назвавши на прощання "безвусим".

При цьому відомо, що на прем'єрі фільму "Лід-2", яка відбулася 14 лютого, Семен з'явився вже з борідкою.

Семен Трескунов на прем'єрі фільму "Лід-2"

Семен Трескунов на прем'єрі фільму "Лід-2"

eg.ru

З чуток, артист, крім кіно, займається реп-музикою, виконуючи сумні треки. Трескунов взяв собі псевдонім Інжир.

Семен Трескунов

Семен Трескунов

Pinterest

Сама ж Василина Юсковець, крім зйомок у серіалах "Іванови-Іванови" і "Поза грою", 2019 року з'явилася в кулінарному ситкомі "ІП Пирогова".

Василина Юсковець

Василина Юсковець

instagram.com/yuskovetssv

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Також вона знялася в музичному кліпі групи "Байрак" на пісню "На старих сидіннях кінотеатру".

Ролик, до речі, представив Семен Трескунов.

Якось в одному з інтерв'ю Василина зізналася, що вважає, що в коханні неприпустимі зради і обман.

Вона каже, що є пристрасною уболівальницею футбольного клубу ЦСКА, захоплюється косметологією та обожнює свою роботу.

У світле майбутнє

Допіс, Поширення Василина Юсковець (@yuskovetssv)

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Росія
Теги
зірки шоу люди шоу-бизнес серіал кіно Відносини любов роман
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-она расставаться не собирается
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