Зірки, яких вразив СНІД: Фредді Мерк'юрі, Джіа Каранджи та інші

1 грудня – День боротьби зі СНІДом. На жаль, ця хвороба, як і коронавірус, залишається все ще не вивченою до кінця та продовжує збирати жертв з усього світу. Не виняток і світові зірки.

Джіа Каранджі, Фредді Мерк'юрі та Рудольф Нурієв померли через цю хворобу, а Чарлі Шин та Ірвін Джонсон продовжують боротьбу – докладніше про жертв СНІДу серед зірок у матеріалі OBOZREVATEL.

Рок-ікона ХХ століття є, напевно, однією з найвідоміших зірок, які померли від СНІДу. Перша інформація про його хворобу з'явилася ще у 1986 році, але офіційно співак повідомив про це 23 листопада 1991 року, за добу до смерті. Стан Фредді Мерк'юрі стрімко погіршувався протягом останніх п'яти років його життя – в 1989 році група навіть скасувала концертний тур, оскільки здоров'я соліста не дозволяло влаштувати гастролі.

Артист балету емігрував з СРСР через бажання свободи, а крім того – через острах переслідування в зв'язку з його нетрадиційною сексуальною орієнтацією. ВІЛ у артиста діагностували в 1984 році, але довгий час Нурієв не визнавав свою хворобу. На той час лікарі запропонували йому єдиний варіант лікування – щоденні ін'єкції, але він відмовився.

Наприкінці 1980-х років танцівник також пройшов експериментальне лікування, від якого йому стало краще, але у1988 році стан здоров'я Нуреева знову погіршився. Завдяки підтримці родичів він зміг прожити ще п'ять років та помер 6 січня 1993 року.

Року Хадсону не пощастило – він був одним з перших в історії людей, хворих на СНІД, до того ж ще в ті часи, коли про цю хворобу не говорили, а про хоч якусь терапію й мови не йшлося. Зірка фільмів "Коли приходить вересень", "Дзеркало тріснуло" та інших культових картин 1950-х років, залишився зі своєю хворобою сам на сам, хоча довгий час навіть не підозрював про її наявность – почерзі лікарі лікували анемію крові, пневмонію, бронхіт та інші хвороби, які супроводжують СНІД.

У 1983 році Хадсону, нарешті, поставили правильний діагноз, перед тим в нього почалася саркома Капоші– хвороба, що вражає внутрішні органи та шкіру. Хадсон прожив в боротьбі ще два роки та помер у вересні 1985 року, перед цим розповівши про свій діагноз громадськості.

Життя Джії Каранджи, коротке, але яскраве, можна назвати сучасною трагедією. Дівчинка рано стала самостійною – вже у 17 років вирушила підкорювати модні подіуми та сторінки глянцевих журналів. Супермодель перевернула світ, повернувши моду на брюнеток зі смаглявою шкірою. Обкладинки Vogue, Cosmo та інших відомих видань з Каранджи розходилися величезними тиражами.

Проте, вже з 18 років дівчина почала регулярно вживати кокаїн (а до цього вона бавилася алкоголем та легкими наркотиками), потім перейшла на героїн. Це стало впливати на її роботу, у 23 роки Джия вирушила на реабілітацію в перший раз, але їй це не допомогло. Згодом вона втратила всі робочі контракти, а після повернення в рідну Філадельфію почала продавати себе за чергову дозу.

Померла супермодель та легенда подіуму 18 листопада 1986 року, у 26-річному віці, ставши першою жінкою – жертвою СНІДу. На останніх фото Каранджи просто не впізнати.

Історія відомого письменника-фантаста Айзека Азімова цікава тим, що він став одним з перших людей на планеті, які заразилися СНІДом не через одностатеві зв'язки або наркотики. Азімов став жертвою... переливання крові!

У 1983 році письменникові зробили операцію на серці, для якої взяли донорську кров. СНІД тоді проходив перші дослідження, тому ніхто не знав, що хвороба може передатися через кров.

Проте, це сталося. Азімов дізнався про своє інфікування у 1989 році, готуючись до ще однієї операції. Прожив він ще три роки, але про справжній діагноз генія фантастики його дружина розповіла лише за 10 років після смерті Азімова.

Сьогодні його ім'я згадають, перш за все, прихільники епатажу, театру Кабукі та футуризму. Номі був театральною зіркою США 1970-х років, часто з'являвся в суспільстві Девіда Боуї. Чутки про нетрадиційну сексуальну орієнтацію Номі не були підтверджені офіційно.

На жаль, Номі увійшов в історію не тільки як талановитий артист – він став третьою (якщо вірити статистиці), а в культурі – першою жертвою СНІДу. Актор дізнався про діагноз вже незадовго до смерті, страждав від саркоми Кабукі та помер 6 серпня 1983 року. Водночас, він став героєм, дозволивши взяти свої клітини, кров на спеціальні аналізи та дослідження, сподіваючись, що це допоможе у пошуку ліків.

Син знаменитого актора Мартіна Шина – Чарлі Шин, відомий за фільмами "Гарячі голови", "Взвод", а справжньою зіркою його зробили серіали "Дві з половиною людини" та "Спін-сіті". На жаль, акторську кар'єру супроводжував алкоголь, легкі наркотики та випадкові статеві зв'язки. Через це від Шина пішла його дружина – Деніз Річардс, забравши дітей.

17 листопада 2015 року Шин зізнався, що у нього – позитивний ВІЛ-статус та буквально "потонув" у судових позовах, адже численні статеві партнерки Шина не знали про це, знаходячись тепер у зоні ризику. Зараз актор продовжує розбиратися зі своїм особистим життям та проходить підтримувальну терапію.

Знаменитий баскетболіст, зірка спорту Ірвін Джонсон, дізнався про ВІЛ в листопаді 1991 року. При цьому, спортсмен ніколи не був ловеласом, не вживав наркотики. Однак, звиклий перемагати, Джонсон вирішив не здаватися.

Джонсон почав вести повністю здоровий спосіб життя, займатися загальним зміцненням організму, а в 1992 році став олімпійським чемпіоном. Тоді ж він створив благодійний фонд, який допомагає проводити дослідження, підтримує хворих та веде роз'яснювальну роботу.

У житті Джонсона було чимало спортивних перемог після діагнозу, але головною він вважає липневий день 2002 року, коли лікарі повідомили йому, що зміст вірусу в організмі знизився до невизначеної відмітки. Спортсмен продовжує бути прикладом для багатьох хворих з усього світу та на усі питання про те, як йому вдалося "майже вилікуватися", відповідає:

"Я просто продовжую боротьбу"

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно знати про СНІД і що таке синдром набутого імунодефіциту.