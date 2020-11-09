Зірки російського кіно Арнтгольц і Богатирьов таємно побралися

Софія Ковнір Люди 19:52, 9.11.2020 Оновлено: 19:58, 9.11.2020

Популярні російські актори Марк Богатирьов і Тетяна Арнтгольц офіційно узаконили свої стосунки.

Про свій намір вступити в шлюб 35-річний актор відкрито заявив ще в серпні, коли натякнув, що вже зробив коханій пропозицію, пише "СтарХіт".

Як стало відомо, весілля в Москві було тихим, навіть таємним. Про нього молодята повідомили тільки близьким родичам і друзям.

"Так, ми одружилися!", – підтвердив факт одруження сам Богатирьов, однак, подробиці урочистості розкривати не став.

Марк Богатирьов і Тетяна Арнтгольц офіційно узаконили свої стосунки
СтарХіт

Нагадаємо, зіркова пара познайомилася на знімальному майданчику кілька років тому. А вперше офіційно вийшла в світ у 2018 році – тоді актриса прийшла підтримати коханого на прем'єру фільму з його участю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як склалася доля близнят Ольги та Тетяни Арнтгольц після "Простих істин".

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